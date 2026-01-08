Hockey ghiaccio, Merano e Unterland Cavaliers entrambe ko nella serata di Alps League

Tre match in programma per quanto riguarda la serata di Alps Hockey League 2026 con due squadre italiane sul ghiaccio che chiudono con pochi sorrisi. Merano cade in casa contro la capolista Sisak, mentre gli Unterland Cavaliers perdono in casa di Jesenice.

HCM MERANO-KHL SISAK 1-3

Gli ospiti passano subito in vantaggio con Dumcius dopo 5:46 minuti su assist di Larionovs. Il raddoppio è pressoché immediato con Canic che, al 10:49 realizza il 2-0 su assist di Lesnicar. Merano risponde già nella prima frazione con Trivellato che accorcia le distanze con la rete dell’1-2 al 15:01. Nel secondo periodo Sisak mette ancora il piede sull’acceleratore con Dumcius che realizza il 3-1 al 29:34 su assist di Malenica. Merano ci prova ma non riesce a riaprire i discorsi e la sfida si conclude proprio sul 3-1.

JESENICE-UNTERLAND CAVALIERS 3-2

I padroni di casa iniziano alla grande e, dopo aver sbloccato il punteggio dopo soli 32 secondi con Baloh su assist di Jenko, lo stesso Jenko raddoppia già al 3:08 su assist di Burgar. Jesenice non si ferma e centra il 3-0 al 29:28 con Sturm su assist di Pecnik. I Cavaliers si svegliano al 43:59 con Eriksson per l’1-3 su assist di Potsinok, quindi al 49:34 arriva anche il 2-3 con lo stesso Potsinok su assist di Sullmann. Gli altoatesini, però, non riescono a pareggiare i conti e escono dal campo con una sconfitta.

Nell’altro incontro: Zeller Eisbaren-Kitzbuehel 3-2.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026