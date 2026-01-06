Hockey ghiaccio, Asiago e Renon sorridono nel turno di Alps League

Una Festa dell’Epifania in chiaro-scuro per le squadre italiane attualmente impegnate nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Nella giornata odierna non infatti scese in pista tutte le compagini del nostro Paese, raccogliendo complessivamente tre vittorie (di cui una in un derby) e tre sconfitte.

Ma andiamo con ordine. La notizia più importante è arrivata da Asiago, team capace di vincere in scioltezza per 1-4 lo scontro contro il fanalino di coda Unterland, consolidando così il quarto posto in classifica. Sorride anche Renon, corsaro contro il Salzburg 2 in un match terminato 2-3.

Lotta e vince anche Gherdeina che si è imposta per 5-6 sul Jesenice sfoggiando un grande carattere. Si è arresa invece ai supplementari Vipiteno, caduta al cospetto del Bregenzerwald per 3-2, così come Merano e Cortina, costrette ad alzare bandiera bianca solo ai tiri di rigore a favore rispettivamente del Kitzbuhel e dello Zeller Eisbaren.

Il Campionato Alps League tornerà il prossimo 8 gennaio. Di seguito la classifica aggiornata.

ALPS LEAGUE 2025-2026 HOCKEY GHIACCIO, CLASSIFICA AGGIORNATA AL 6 GENNAIO 2026