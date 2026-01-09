Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Bolzano cade all’overtime a Graz nella serata di ICE League
Ben sei incontri in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una sola squadra italiana sul ghiaccio. Bolzano, infatti, era di scena a Graz ma gli altoatesini sono incappati in una sconfitta all’overtime contro la formazione seconda in classifica.
GRAZ-BOLZANO 3-2 dopo overtime
La sfida parte all’insegna dell’equilibrio ma gli austriaci passano in vantaggio al minuto 16:34 grazie alla rete di Bailen su assist di Haudum. Nel secondo periodo i padroni di casa centrano il raddoppio al 21:13 con Collins su assist di Schiechl. A questo punto Bolzano reagisce e, prima accorcia le distanze con Gazley al 31:03, quindi pareggiano i conti con Gersich al 34:29 su assist dello stesso Gazley. La partita si sposta al terzo periodo, ma il punteggio non cambia e si chiude sul 2-2. Si passa, quindi, all’overtime e Graz chiude i conti con la rete di Currie al 61:50 su assist di Roy.
Negli altri incontri:
- Ferencvaros-Vorarlberg 5-4
- Fehervar-Innsbruck 4-2
- Salisburgo-Olimpia Lubiana 5-1
- Vienna-Black Wings Lienz 2-3 dopo overtime
- Villach-Klagenfurt 2-3
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026
|1
|EC-KAC
|36
|22
|6
|3
|5
|126
|85
|41
|77
|2
|Moser Medical Graz99ers
|35
|18
|5
|6
|6
|115
|77
|38
|72
|3
|EC Red Bull Salzburg
|36
|18
|9
|6
|3
|120
|72
|48
|69
|4
|HCB Südtirol Alperia
|34
|19
|9
|2
|4
|120
|83
|37
|65
|5
|Olimpija Ljubljana
|37
|16
|13
|6
|2
|135
|105
|30
|62
|6
|HC Falkensteiner Pustertal
|34
|16
|12
|3
|3
|118
|96
|22
|57
|7
|Hydro Fehervar AV 19
|35
|15
|16
|2
|2
|84
|109
|-25
|51
|8
|Steinbach Black Wings Linz
|35
|11
|17
|6
|1
|113
|114
|-1
|46
|9
|Vienna Capitals
|35
|12
|16
|3
|4
|89
|104
|-15
|46
|10
|FTC-Telekom
|35
|12
|16
|1
|6
|92
|124
|-32
|44
|11
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|34
|12
|17
|1
|4
|103
|116
|-13
|42
|12
|Pioneers Vorarlberg
|34
|7
|20
|3
|4
|82
|140
|-58
|31
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|36
|4
|26
|4
|2
|86
|158
|-72
|22