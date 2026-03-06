ATP Indian Wells 2026: fuori Hurkacz e van de Zandschulp, Dimitrov si regala Alcaraz

In archivio anche la seconda parte dei primi turni del Masters 1000 di Indian Wells: è l’ultimo giorno senza teste di serie, il che significa che già dalle prossime ore la posta si alzerà, e anche di tantissimo. Ma andiamo a vedere quali sono le situazioni che si sono venute a creare per il prossimo futuro.

Innanzitutto, Grigor Dimitrov: il bulgaro, pur con difficoltà, batte il francese Terence Atmane. E ora una sfida sempre interessante con Carlos Alcaraz, uno di quei confronti che abbiamo oramai imparato a non sottovalutare visti i due successi su sei dell’ex numero 3 del mondo. Certo, è anche vero che l’ultima volta dei due l’uno contro l’altro è arrivata a Indian Wells, nel 2024, ed è stato un doppio 6-1 per Alcaraz.

Niente da fare per i due italiani di oggi, Francesco Maestrelli e Matteo Arnaldi (per quest’ultimo una sconfitta che fa riflettere sullo stato di forma), e di fatto niente derby per il primo con Luciano Darderi, che invece si troverà davanti l’australiano Rinky Hijikata. Per buona misura, l’Italia resta con cinque giocatori di cui quattro nella parte bassa e uno in quella alta.

Capitolo sorprese: certamente va annoverata come tale la vittoria di Juan Manuel Cerundolo contro Botic van de Zandschulp. Per l’argentino, dopo aver sconfitto l’olandese, chance con il francese Arthur Rinderknech. Colpo anche di Aleksandar Kovacevic, che elimina in due set Hubert Hurkacz e può sperare contro il francese Corentin Moutet. Da polacco a polacco, sarà Kamil Majchrzak il primo avversario di Novak Djokovic. E attenzione a due sfide di secondo turno: Bautista Agut-Draper, Korda-de Minaur e Fearnley-Fritz.

RISULTATI MASTERS 1000 INDIAN WELLS

Dimitrov (BUL)-Atmane (FRA) 6-4 5-7 6-4

J. M. Cerundolo (ARG)-van de Zandschulp (NED) 7-6(3) 6-7(5) 6-3

Borges (POR)-Nava (USA) 7-6(9) 7-5

Shevchenko (KAZ)-Shimabukuro (JPN) [Q] 6-4 3-6 6-2

Kopriva (CZE) [LL]-Zheng (USA) [WC] 7-6(1) 7-5

Hijikata (AUS) [Q]-Maestrelli (ITA) [Q] 7-6(5) 6-4

McDonald (USA) [Q]-Arnaldi (ITA) 6-0 6-1

Korda (USA)-Comesaña (ARG) 7-5 6-0

Majchrzak (POL)-Mpetshi Perricard (FRA) 6-3 1-6 7-5

Kovacevic (USA)-Hurkacz (POL) 7-6(6) 7-6(4)

Bonzi (FRA) [Q]-Royer (FRA) 6-4 6-3

Bautista Agut (ESP)-Marozsan (HUN) 6-4 6-7(2) 6-4

Tabilo (CHI)-Jodar (ESP) [WC] 6-1 6-2

Baez (ARG)-Tseng (TPE) [Q] 6-3 6-2

Michelsen (USA)-Merida (ESP) [Q] 6-3 6-4

Fearnley (GBR)-Dzumhur (BIH) 6-3 6-3