Strada
Giro delle Fiandre 2026, novità nel percorso: modifiche e cambiamenti, Oude Kwaremont e Paterberg intoccabili
Il percorso del Giro delle Fiandre 2026 ha subito qualche piccola modifica rispetto all’ultima edizione, ma non cambierà la sostanza della seconda Classica Monumento della stagione, in programma domenica 5 aprile (quest’anno sarà Pasqua). Le novità del tracciato della Ronde non riguardano le fasi caratteristiche e decisive, inoltre continuerà l’alternanza tra le località di partenza (questa volta toccherà ad Anversa), mentre l’arrivo sarà posto a Oudenaarde, come accade ormai da quattordici anni.
I ciclisti dovranno percorrere 271 chilometri e affrontare 16 muri. I primi cento chilometri saranno relativamente semplici, bisognerà aspettare i tratti in pavé di Lippenhovestraat e Paddestraat (che sostituiscono quello di Doorn) per le prime difficoltà. Sono previsti tre passaggi sull’Oude Kwaremont, il primo dopo 135 km di gara, a cui faranno seguito l’Eikenberg, l’Hollweg, il Wolvenberg e il Molenberg. Attenzione alla novità dello strappo di Marlboroughstraat, che anticiperà di poco il Berendries.
Si entrerà nel vivo con il trittico rappresentato da Valkenberg, Berg Ten Houte e Nieuwe Kruisberg/Hotond (invece dell’Oude Kruisberg) tra i -100 e i -60, a precedere il secondo transito sull’Oude Kwaremont e il Paterberg. Attenzione al Koppenberg e al pavé di Mariaborrestraat, mentre è stato tolto lo Steenbeekdries a causa di lavori stradali. Non cambierà nulla nel finale: Taaienberg, Oude Kruisberg/Hotond e la seconda accoppiata formata da Oude Kwaremont e Paterberg, ultimo scollinamento a 13,2 chilometro dal traguardo.