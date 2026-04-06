Tadej Pogacar prosegue nella ‘missione impossibile’: Parigi-Roubaix scoglio principale per vincere le 5 Monumento nello stesso anno

Non poteva sbagliare e non l’ha fatto, anzi, ha dominato. Prosegue quella che poteva apparire una mission impossible e invece si sta trasformando in realtà per Tadej Pogacar: vincere non solo in carriera, ma addirittura nella stessa annata, tutte e cinque le Classiche Monumento. I primi due scogli sono andati: Milano-Sanremo e, ieri, Giro delle Fiandre.

Vista la facilità impressa sui muri in ciottolato fiamminghi, quello della Ronde non era un ostacolo durissimo, almeno sulla carta. Praticamente Pogacar ha messo in scena lo stesso copione visto l’anno prima: ha scremato il gruppo, è rimasto con Mathieu van der Poel, ha staccato l’olandese senza quasi far fatica e si è lanciato in solitaria verso il traguardo di Oudenaarde.

Ed ora? Domenica arriva l’ostacolo più grande, la Parigi-Roubaix. Ieri nell’intervista post gara il campione del mondo ovviamente ha sviato l’argomento riguardante l’Inferno del Nord, concentrandosi sul successo appena arrivato, ma è chiaro che gli occhi sono puntati verso la corsa francese, una delle poche ormai che non sono ancora nel palmares del fuoriclasse sloveno.

In questa stagione l’obiettivo chiave era quello della Sanremo e tanti degli allenamenti sono stati dedicati a conquistare la Classicissima, diventata ormai tabù per Pogacar. Non sarà facile vincere nel velodromo di Roubaix, ma Pogacar ha tutte le carte in regola: l’anno scorso ha debuttato chiudendo secondo e ora la condizione (a confronto anche con quella dei rivali, su tutti van der Poel), sembra addirittura superiore. Una volta chiusa la pratica Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Lombardia sarebbero quasi delle formalità per entrare definitivamente, una volta in più, nella storia di questo sport.