AlUla Tour 2026: Jonathan Milan timbra subito il cartellino alla prima uscita stagionale

Inizia nel migliore dei modi la stagione per Jonathan Milan. Esordio perfetto per il velocista della Lidl-Trek che timbra subito il cartellino nella prima tappa dell’AlUla Tour 2026. Lo sprinter azzurro domina la volata ristretta ad AlUla Camel Cup Track ed è ovviamente leader della classifica generale.

Dopo una prima parte di gara non del tutto entusiasmante la corsa si è animata a circa 50 chilometri dal traguardo. Prima una caduta ha fermato Jan Christen, uno dei favoriti in chiave classifica generale. Successivamente, visto il vento laterale, sono iniziati i ventagli nel plotone con un drappello di una ventina di corridori che è riuscito ad evadere.

Tra gli attaccanti diversi velocisti, tra i quali Jonathan Milan, Matteo Moschetti, Phil Bahuaus e Fabio Jakobsen, che hanno tenuto un margine di una trentina di secondi, con il gruppo che si è dovuto impegnare per provare ad andare a chiudere il gap, senza riuscirci. Nel frattempo una seconda caduta ha messo fuori gioco Christen.

Davanti Lidl-Trek e Cofidis a dettare il passo in vista della volata: a provare ad anticiparla Timo de Jong (Team Picnic PostNL), ma lo sprint di Milan è stato irresistibile. Battuti Milan Fretin (Cofidis) ed un ottimo Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) che ha chiuso terzo.