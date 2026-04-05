Tadej Pogacar ha evitato la squalifica al Giro delle Fiandre! Cos’è successo e la multa da pagare, ma rischia il tribunale

Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre per la terza volta in carriera: dopo le affermazioni del 2023 e del 2025, il fuoriclasse sloveno ha dettato ancora legge alla ribattezzata Ronde, firmando una spettacolare progressione in occasione dell’ultimo passaggio sull’Oude Kwaremont e staccando l’olandese Mathieu van der Poel, l’unico capace di resistergli dopo la prima accoppiata Kwaremont-Paterberg. L’affermazione del 27enne è però finita nel mirino della giustizia belga per quanto successo a circa 215 chilometri dal traguardo di Oudenaarde.

La corsa era incominciata da una sessantina di chilometri e viveva un momento sostanzialmente tranquillo, quando si sono abbassate le barriere di un passaggio a livello. Una ventina di corridori, tra cui Pogacar, il belga Remco Evenepoel (poi terzo al traguardo) e il danese Mads Pedersen (quinto), sono riusciti a superare i binari prima che le barriere scendessero completamente, mentre il resto del gruppo si è fermato e ha rispettato il semaforo rosso. Il direttore di gara è entrato in contatto con le squadre degli uomini al comando e ha indicato di attendere il transito del treno e la ripartenza degli uomini che avevano messo piede a terra.

Il regolamento dell’Unione Ciclistica Internazionale prevede sanzioni quali la squalifica, sospensioni fino a un mese e multe comprese tra 200 e 5.000 franchi svizzeri per chi attraversa un passaggio a livello in modo improprio: formalmente Pogacar potrebbe anche perdere il Giro delle Fiandre a tavolino, in favore dell’olandese Mathieu van der Poel, ma non si arriverà a un provvedimento di quella portata.

L’UCI ha inflitto delle multe, ma non per quanto successo in quella circostanza: Pogacar dovrà pagare l’equivalente di circa 540 euro per aver gettato rifiuti al di fuori delle aree designate a tale scopo e gli verranno detratti 25 punti dalla classifica UCI; Remco Evenepoel dovrà onorare una multa equivalente a circa 215 euro per essersi fatto trainare illegalmente dall’auto della squadra.

La procura delle Fiandre Orientali ha avviato un procedimento giudiziario contro Pogacar, Evenepoel e gli altri ciclisti che hanno attraversato i binari quando era obbligatorio fermarsi. Passare con il semaforo rosso a un passaggio a livello è un’infrazione di quarta classe che può comportare una comparizione in tribunale.