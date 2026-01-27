Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

CiclismoStrada

Jonas Vingegaard cade in allenamento per “colpa” di un amatore. Jay Wine: grave fattura

Pubblicato

1 minuto fa

il

Per approfondire:
Jonas Vingegaard / Lapresse

La stagione del ciclismo ha mosso i primi passi da poche settimane, eppure non mancano gli inconvenienti per i corridori fra cadute e infortuni, che minano l’inizio di un 2026 già ad alto ritmo.

Jonas Vingegaard, danese della Visma | Lease a Bike, ha riportato una caduta in discesa durante una sessione di allenamento per “colpa” di un amatore. Il classe 1996, in questo momento a Malaga, in Spagna, ha perso il controllo della propria bici nel tentativo di “seminare” un ciclista non professionista che stava provando a pedalare al ritmo del 2 volte vincitore del Tour de France. L’episodio è stato confermato sia dalla squadra di Vingegaard sia dalle parole di un testimone presente sulla stessa strada.

 

Tegola pesante per il roster della UAE Team Emirates XRG. Al netto della vittoria della classifica generale del Tour Down Under infatti, l’australiano Jay Vine ha riportato “grave frattura dello scafoide sinistro del polso sinistro” (come informa il team di cui fa parte anche Tadej Pogacar) arrivata in seguito a una caduta riportata durante la mini corsa a tappe che si tiene nell’Emisfero Sud. Vine è stato immediatamente operato: ora inizierà la fase di riabilitazione e recupero per tornare in sella il più presto possibile.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità