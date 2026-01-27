Ciclismo su pista, Europei 2026: i convocati dell’Italia. Tornano Balsamo, Paternoster e Simone Consonni

Appuntamento fissato da domenica 1 a giovedì 5 febbraio per i Campionati Europei 2026 di ciclismo su pista, che si terranno nel velodromo turco di Konya. La rassegna continentale aprirà di fatto l’insolita programmazione di una stagione agonistica internazionale che culminerà ad ottobre con i Campionati Mondiali di Shanghai, primo evento del periodo di qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

La Nazionale italiana si presenterà in Turchia con un bel mix di giovani emergenti e atleti più esperti che hanno tenuto alta la bandiera tricolore nell’ultimo lustro abbondante. I Commissari Tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa hanno convocato nel complesso venti atleti per gli Europei, di cui otto donne e dodici uomini.

In campo femminile tornano in gara Elisa Balsamo e Letizia Paternoster dopo aver saltato gli ultimi Mondiali in Cile, mentre il resto della formazione italiana sarà composto dalla campionessa iridata in carica dell’inseguimento a squadre Federica Venturelli insieme a Miriam Vece, Anita Baima e le giovani esordienti Matilde Cenci, Siria Trevisan e Linda Sanarini.

Al maschile Simone Consonni (al rientro dopo l’assenza ai Mondiali 2025) e Francesco Lamon saranno i punti di riferimento di un team completato da Matteo Bianchi, Fabio Del Medico, Renato Favero, Niccolò Galli, Etienne Grimod, Stefano Minuta, Stefano Moro, Mattia Predomo e Juan David Sierra. Di seguito la lista completa dei convocati dell’Italia per gli Europei 2026 su pista a Konya.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2026

Anita Baima (G.S. FIAMME AZZURRE)

Elisa Balsamo (LIDL – TREK WOMEN TEAM)

Matteo Bianchi (CENTRO SPORTIVO ESERCITO)

Davide Boscaro (G.S. FIAMME AZZURRE)

Matilde Cenci (G.S. FIAMME ORO)

Simone Consonni (LIDL – TREK)

Fabio Del Medico (G.S. FIAMME AZZURRE)

Renato Favero (BIESSE – CARRERA – PREMAC)

Niccolò Galli (SOLME – OLMO – ARVEDI)

Etienne Grimod (SOLME – OLMO – ARVEDI)

Francesco Lamon (G.S. FIAMME AZZURRE)

Stefano Antonio Minuta (G.S. FIAMME ORO)

Stefano Moro (G.S. FIAMME AZZURRE)

Letizia Paternoster (G.S. FIAMME AZZURRE)

Mattia Predomo (CENTRO SPORTIVO ESERCITO)

Linda Sanarini (G.S. FIAMME AZZURRE)

Juan David Sierra (TUDOR PRO CYCLING U23)

Siria Trevisan (SCUOLA CICLISMO LIONS D – CAVARZERE)

Miriam Vece (G.S. FIAMME ORO)

Federica Venturelli (UAE TEAM ADQ)