Fritz: “Ho dovuto fare uno sforzo enorme per vincere. Orgoglioso del mio spirito combattivo”

Taylor Fritz, nonostante le non perfette condizioni fisiche, vince la battaglia contro lo spagnolo Jaume Munar e avvia così la rimonta degli Stati Uniti che superano la Spagna 2-1 e accedono così ai quarti di finale della United Cup. L’americano riscatta, con una prova di grande carattere, l’inattesa sconfitta subita all’esordio con Baez.

Il giocatore statunitense si è presentato alla conferenza stampa della United Cup 2026 manifestando tutta la propria soddisfazione per essersi riscattato dopo quanto accaduto contro l’Argentina qualche giorno fa. I suoi commenti sulla qualità delle palline e sullo stato dei suoi problemi fisici sono stati gli aspetti più importanti del suo intervento.

Sulla sue condizioni fisiche e sulla battaglia con Munar: “Ho avvertito un po’ di fastidio al ginocchio verso la fine del primo set, era un po’ dolorante, ma non è peggiorato. Non è stato un problema che mi ha limitato, e considerando l’enorme sforzo che ho dovuto fare per vincere, ora mi sento davvero bene. È molto positivo, e sono orgoglioso del mio spirito combattivo perché Jaume ha giocato una grande partita e mi ha reso le cose davvero difficili”

Alla domanda sul possibile rallentamento dei campi, Taylor Fritz ha offerto una risposta molto istruttiva e illustrativa: “Ne ho parlato con molti altri giocatori, e sebbene sia vero che in alcuni tornei, come Shanghai o Parigi, hanno rallentato il campo, l’impatto maggiore è che le palline hanno perso molta qualità. Si consumano molto rapidamente, diventano più grandi ed è molto difficile giocare un tennis aggressivo ed efficace”, ha spiegato l’americano. Dovrebbe esserci variazione nella velocità della palla in modo che, in certi tornei, essere aggressivi paghi. In questo momento, posso colpire la palla con la massima forza possibile cinque volte, e il mio avversario la raggiungerà comunque e la rimetterà in gioco. Abbiamo bisogno che il tennis premi i giocatori aggressivi“.