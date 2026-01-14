Federica Brignone non torna in Coppa del Mondo a Tarvisio. L’azzurra non è nella lista FIS

Federica Brignone non figura nella lista FIS presentata in vista della prima prova cronometrata della discesa libera di Tarvisio, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La detentrice della Sfera di Cristallo generale non si presenterà dunque al cancelletto di partenza per il test di giovedì 15 gennaio (ore 11.00) sulle nevi italiane, dove nel weekend del 17-18 gennaio si disputeranno una discesa libera e un superG.

La fuoriclasse valdostana salterà dunque questo appuntamento e il suo rientro in gara è rinviato, quando mancano poco più di tre settimane alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 (la Cerimonia d’Apertura è in programma per venerdì 6 febbraio). La Campionessa del Mondo di gigante proseguirà dunque il proprio percorso di avvicinamento ai Giochi con una serie di allenamenti, ma le gare del massimo circuito internazionale itinerante non sono nel programma immediato.

La vedremo all’opera martedì 20 gennaio in occasione del gigante di Kronplatz? Si cimenterà nella discesa libera e nel superG in programma a Crans Montana (Svizzera) il 30-31 gennaio? O la rivedremo direttamente in occasione della rassegna a cinque cerchi? In questa programmazione della Coppa del Mondo non abbiamo volutamente citato il gigante di Spindleruv Mlyn (Cechia, 24 gennaio), vista la complessità della trasferta.

Sofia Goggia sarà il faro dell’Italia per l’appuntamento di Tarvisio, con il chiaro intento di riscattare la discesa sottotono di Zauchensee e ottenere dei risultati di rilievo (in stagione vanta la vittoria nel superG della Val d’Isere e due terzi posti a St. Moritz). Ad affiancare la bergamasca nella prima prova cronometrata ci saranno Laura Pirovano, Nicol Delago, Elena Curtoni, Nadia Delago, Sara Thaler, Roberta Melesi, Vicky Bernardi, Sara Allemand, Asja Zenere.