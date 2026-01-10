Chi resta fuori per l’Italia con il ritorno di Federica Brignone? In discesa si profila un ballottaggio

Federica Brignone sta lavorando alacremente per tornare competitiva in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista per venerdì 6 febbraio. La fuoriclasse valdostana sta cercando di recuperare una condizione fisica ottimale dopo il bruttissimo infortunio accusato a inizio aprile, ma al momento non si sa ancora quando effettivamente rientrerà in gara. Sarà effettivamente in pista per la tappa di Coppa del Mondo che andrà in scena a Tarvisio nel weekend del 17-18 gennaio? La vedremo all’opera in discesa libera e superG sulle nevi italiane, oppure bisognerà aspettare gli appuntamenti successivi?

Il calendario propone i giganti di Kronplatz (20 gennaio) e Spindleruv Mlyn (Cechia, 24 gennaio), poi si disputeranno le due gare veloci di Crans Montana (Svizzera, discesa libera il 30 gennaio e superG il 31 gennaio) a precedere i Giochi. Mancano quattro settimane all’inizio della rassegna a cinque cerchi, il tempo stringe e in seno alla squadra italiana occorre farsi anche delle domande in vista dell’evento più importante di questa annata agonistica. Quando Federica Brignone rientrerà in gruppo, chi resterà fuori in casa Italia? Il Bel Paese avrà a disposizione quattro posti in ciascuna specialità a Cortina d’Ampezzo, dunque è inevitabile fare il gioco della margherita.

La detentrice della Sfera di Cristallo generale rientrerà in discesa libera dopo aver conquistato la Coppa del Mondo di specialità, affiancando le due migliori azzurre nella velocità pura: Sofia Goggia (Campionessa Olimpica a PyeongChang 2018 e argento a Pechino 2022, in stagione è salita sul terzo gradino del podio a St. Moritz, ma è risultata sottotono in Val d’Isere e oggi è rimasta fuori dalla top-15 in quel di Zauchensee) e Laura Pirovano (quarta a Zauchensee, quinta in Val d’Isere, sesta e ottava a St. Moritz).

Per il quarto posto in discesa sembra dunque profilarsi un ballottaggio tra Nicol Delago ed Elena Curtoni: la 30enne vanta i noni posti di Val d’Isere e Zauchensee, mentre la 34enne ha dalla sua la decima piazza odierna in Austria. Saranno dunque decisive le prossime tre gare all’insegna della velocità per sciogliere il dubbio. Diverso il discorso in superG, dove non sembrano esserci molti dubbi: Brignone andrà ad affiancare Sofia Goggia (vincitrice in Val d’Isere e terza a St. Moritz), Elena Curtoni (quarta in Francia e sesta in Svizzera) e Laura Pirovano (in questa stagione ottava sulle nevi elvetiche e 17ma in terra transalpina).

Il quadro appare ben delineato in gigante, disciplina di riferimento per Federica Brignone, che è Campionessa del Mondo. Tra le porte larghe ci saranno anche Sofia Goggia (ottava a Semmering e a Tremblant), Lara Della Mea (tre top-10 in stagione, tra cui la settima piazza in Austria) e probabilmente Asja Zenere (tredicesima in Canada).

POSSIBILI QUARTETTI ITALIA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

DISCESA LIBERA: Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago/Elena Curtoni.

SUPERG: Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano.

GIGANTE: Federica Brignone, Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere.