Quando torna Federica Brignone? Ore decisive per Tarvisio, ma c’è l’ipotesi più conservativa

28 secondi fa

il

Federica Brignone è tornata ad allenarsi da qualche settimana ed è rientrata in gruppo per una serie di giornata sulla neve, utili per ritrovare il feeeling con la pista e con i materiali, perseguendo un unico chiaro obiettivo: essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse valdostana ha indossato gli sci per la prima volta lo scorso 26 novembre e nell’ultimo mese e ,ezzo si è prodigata tra le porte larghe, cercando di lasciarsi alle spalle il bruttissimo infortunio rimediato lo scorso 3 aprile (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla lesione del crociato sinistro).

Mancano meno di quattro settimane ai Giochi (la Cerimonia d’Apertura è in programma venerdì 6 febbraio, la Campionessa del Mondo di gigante sarà portabandiera insieme ad Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Amos Mosaner) e al momento non si sa ancora in maniera ufficiale quale sarà la gara del rientro per Federica Brignone. Le prossime ore saranno decisive per l’eventuale presenza a Tarvisio, dove la Coppa del Mondo di sci alpino sbarcherà per due gare veloci: la discesa libera di sabato 17 gennaio e il superG di domenica 18 gennaio, preceduti da un paio di giornate riservate alle prove cronometrate.

Tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio verranno diramate le convocazioni e scopriremo se la detentrice della Sfera di Cristallo sarà della partita per i prossimi appuntamenti del massimo circuito internazionale o se si dovrà aspettare ancora del tempo. L’ipotesi più conservativa di un rientro in occasione del gigante di Kronplatz (martedì 20 gennaio) è decisamente concreta, a seguire il calendario proporrà altri tre eventi adatti a Federica Brignone prima dei Giochi: il gigante di Spindleruv Mlyn (Cechia, sabato 24 gennaio)) e le gare veloci di Crans Montana (Svizzera, 30-31 gennaio con discesa libera e superG), ultime prove prima delle Olimpiadi.

QUANDO RIENTRA FEDERICA BRIGNONE? CALENDARIO COPPA DEL MONDO

Sabato 17 gennaio: discesa libera a Tarvisio (Italia). Ore 10.45.

Domenica 18 gennaio: superG a Tarvisio (Italia). Ore 11.15,

Martedì 20 gennaio: gigante a Kronplatz (Italia). Prima manche alle ore 10.30, seconda manche alle ore 13.30.

Sabato 24 gennaio: gigante a Splindleruv Mlyn (Cechia). Prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.30.

Venerdì 30 gennaio: discesa libera a Crans Montana (Svizzera). Ore 10.00.

Sabato 31 gennaio: superG a Crans Montana (Svizzera). Ore 11.00.

