F1, Max Verstappen sempre più vicino alla 24h del Nurburgring. Cambia la gara del NLS2

Max Verstappen avrà la chance di correre la seconda prova del NLS (Nürburgring Endurance Series), requisito indispensabile per il 28enne al fine di gareggiare nella prossima 24 Ore in programma a metà maggio. Gli organizzatori hanno deciso di anticipare di sette giorni la seconda prova stagionale, da sabato 28 al 21 marzo.

La corsa da quattro ore non sarà quindi più in concomitanza con il GP del Giappone di F1 di Suzuka, la prova del campionato tedesco solo sette giorni dopo il GP della Cina in programma a Shanghai.

Una Mercedes AMG GT3 EVO attende il quattro volte campione del mondo, il cambio di almeno una delle prove del NLS 2026 è stato richiesto direttamente dal brand tedesco. Il boss del costruttore Ola Källenius e il responsabile del motorsport Toto Wolff sono pienamente in linea con il programma del n. 3 di Red Bull, vincitore lo scorso anno della nona prova del NLS con una Ferrari 296 GT3 schierata da Emil Frey Racing.

Il team Winward Racing, compagine americana che ha vinto ieri la Rolex 24 at Daytona in GTD, dovrebbe ospitare la stella del Mondiale di F1 per il Nürburgring Endurance Series e poi per la 24 Ore in programma a maggio in un weekend senza F1.

Un test è stato effettuato recentemente da Verstappen in Portogallo a Portimao, prova disputata poco prima di recarsi a Detroit per la presentazione della livrea della nuova Red Bull. Nel frattempo ricordiamo che una Mercedes schierata da Max Verstappen Racing.com correrà nel GT World Challenge Europe Powered by AWS con Chris Lulham, Daniel Juncadella e Jules Gounon.

L’alfiere di Red Bull Racing per il ‘Circus’ vuole preparare al meglio la sfida nell’Inferno Verde e di conseguenza adattarsi alla Mercedes AMG GT3 EVO, auto completamente differente rispetto alla 296 GT3. Il costruttore di Stoccarda cerca disperatamente di vincere nella ‘maratona teutonica’, l’ultimo acuto risale ormai al lontano 2016.