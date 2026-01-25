F1, inizia la nuova era nei Test di Barcellona: primi chilometri a porte chiuse verso il Mondiale 2026

C’è grande attesa per lo shakedown di Barcellona, in programma da lunedì 26 a venerdì 30 gennaio come prima finestra non ufficiale di test verso il Mondiale 2026 di Formula Uno. Al Montmelò ogni team avrà a disposizione un massimo di tre giornate in cui girare e raccogliere dati importanti per la comprensione e lo sviluppo della macchina.

Il circuito catalano sarà teatro comunque dell’inizio di una nuova era per la F1, che sta affrontando una vera e propria rivoluzione tecnica. L’abolizione del sistema DRS e la rimozione dell’MGU-H nelle power unit sono solo alcune delle tante novità introdotte per il 2026, infatti alcune squadre sembrano già in ritardo sulla tabella di marcia ed una scuderia rinuncerà addirittura alla trasferta iberica.

Si tratta della Williams, che avrebbe dei problemi al telaio dopo aver fallito i crash test della FIA e dovrà saltare lo shakedown di Barcellona non potendo contare sull’omologazione della FW48. Un avvio di pre-season tutto in salita per la storica scuderia inglese motorizzata Mercedes, con i piloti Carlos Sainz e Alex Albon costretti ad attendere il doppio test collettivo ufficiale di Sakhir (11-13 e 18-20 febbraio) per scendere in pista.

Ferrari e McLaren hanno già annunciato che non prenderanno parte al day-1 in Catalogna, per continuare a lavorare in fabbrica e massimizzare la preparazione del nuovo progetto quando mancano circa 40 giorni al Gran Premio d’Australia. La Scuderia di Maranello dovrebbe scegliere martedì 27 gennaio come prima giornata di attività in pista, mentre il team campione del mondo in carica potrebbe entrare in azione addirittura mercoledì effettuando a quel punto tre giorni consecutivi di test.