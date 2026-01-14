Europei 2026, si alza il livello per il Settebello: con la Romania prove generali di seconda fase

Si alza il livello della sfida, aumenta gradualmente la tensione e si inizia a pregustare la carica che le partite importanti sanno regalare. Nella partita di chiusura del girone D degli Europei di Belgrado l’Italia affronta la Romania, fischio d’inizio previsto domani alle 15:15. Le due squadre, appaiate in classifica con sei punti, si giocano la vittoria del girone.

Il confronto con una rivale ormai conosciuta quasi a memoria, siamo infatti al quarto confronto consecutivo tra le due compagini negli ultimi quattro grandi eventi internazionali, richiede risposte puntuali per scattare una foto realistica della condizione della squadra dopo la prima fase del torneo. Risulta doveroso ricordare che il bilancio dei precedenti pende nettamente a favore dell’Italia.

L’ex Bogdan Rath ha svolto fin qui un lavoro egregio culminato con la qualificazione olimpica a Parigi 2024. La partita con i rumeni, formazione che dispone di individualità di ottimo livello, rappresenta una vera e propria prova generale in vista dell’inizio della seconda fase, un miniciclo di tre partite che decideranno il quadro delle semifinaliste della rassegna continentale.

Indispensabile per gli azzurri innalzare ulteriormente il livello della propria prestazione: l’intensità agonistica, cura maniacale dei singoli particolari, tenuta mentale e predisposizione al sacrificio reciproco saranno requisiti imprescindibili nei confronti con Grecia e Croazia.

La prestazione con la Slovacchia ha destato più di una perplessità su entrambi i lati della vasca, soprattutto per le troppe occasioni da gol non concretizzate. Le piccole o grandi pause evidenziate nelle prime uscite potrebbero rappresentare un rischio lì dove la posta in palio sarà decisamente più alta.

Diventa impensabile credere di poter accendere l’interruttore della concentrazione in base alle esigenze del momento, è ampiamente preferibile invece affrontare ciascun impegno con la necessaria attenzione perché si diventa grandi quando si gioca nel modo migliore ogni impegno che il calendario propone.