Sandro Campagna: “Tutto fa crescere la squadra, dalla prossima partita recuperiamo Iocchi Gratta”

Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana di pallanuoto agli Europei di Belgrado. Dopo la Turchia, il Settebello batte anche la Slovacchia per 17-12, confermandosi in testa al Gruppo D.

Vittoria sì, ma non convincente per il gruppo tricolore. Del Lungo e compagni hanno faticato contro una squadra nettamente inferiore, almeno sulla carta. Prossima partita tra due giorni contro la Romania.

A commentare il tutto nel post partita il ct azzurro Sandro Campagna: “È stata una partita particolare perché abbiamo iniziato benissimo, 4-0. Sembrava che tutto filasse liscio e invece ce la siamo un po’ complicata da soli, sbagliando tanti gol nei primi due tempi che hanno esaltato il loro portiere. Di contro abbiamo subito una marea di espulsioni, alla fine erano 23, con un criterio di arbitraggio cui dobbiamo adattarci sicuramente. La cosa che mi è piaciuta di più è che abbiamo sofferto anche con il risultato: è stata una partita fisica, centroboa e difensori scorbutici”.

Per il futuro: “Dobbiamo cercare di essere più solidi dietro, però dalla prossima partita recupereremo un difensore come Iotti Gratta. Tutto fa crescere la squadra e poi preferisco questo tipo di partita dove gestisci anche le emotività a partite semplici”.