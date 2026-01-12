Pallanuoto
Pallanuoto: agli Europei la Serbia beffa la Spagna, vince anche l’Ungheria
Si apre oggi la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile in Serbia a Belgrado. In scena Gruppo A e Gruppo C: dopo una due giorni priva di big match, oggi grande spettacolo con due sfide di lusso.
Nel primo pomeriggio l’Ungheria si è imposta per 13-10 sul Montenegro, praticamente assicurandosi il Girone A: magiari che hanno dominato il match, prima di calare sul finale, gestendo comunque la situazione. Vince anche la Francia a valanga su Malta. La sorpresa, se così si può chiamare, c’è nel Gruppo C: la Spagna esce battuta con la Serbia ed ora si trova addirittura in terza piazza. Sarà decisiva la sfida con l’Olanda, vincitrice oggi con Israele.
Seconda giornata
Lunedì 12 gennaio
12:45 Malta-Francia 13-22 (4-6, 2-5, 3-6, 4-5)
15:15 Ungheria-Montenegro 13-10 (4-3, 4-1, 3-1, 2-5)
18:00 Olanda-Israele 19-11 (4-3, 5-0, 5-5, 5-3)
20:30 Spagna-Serbia 11-12 (3-3, 2-3, 2-3, 4-3)
CLASSIFICHE
Gruppo A
Ungheria 6
Montenegro 3
Francia 3
Malta 0
Gruppo C
Serbia 5
Olanda 4
Spagna 3
Israele 0