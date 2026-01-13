Pallanuoto
Pallanuoto: tutto facile per Grecia e Croazia, vince anche l’Italia
Si chiude la seconda giornata degli Europei di pallanuoto maschile, in scena oggi i quattro incontri del Gruppo B e del Gruppo D. Abbiamo seguito nel dettaglio la vittoria del Settebello, non del tutto convincente sulla Slovacchia, nel girone azzurro fatica e non poco la Romania che batte di misura la Turchia.
Nell’altro raggruppamento la sfida per la prima posizione si deciderà nella terza giornata: Croazia e Grecia infatti passeggiano rispettivamente su Georgia e Slovenia.
Andiamo a vedere tutti i risultati e le classifiche aggiornate.
SECONDA GIORNATA
Martedì 13 gennaio
Georgia-Croazia 7-18 (2-3, 0-4, 2-5, 3-6)
Slovenia-Grecia 8-23 (2-7, 1-5, 2-7, 3-4)
Slovacchia-Italia 12-17 (2-5, 3-3, 4-5, 3-4)
Romania-Turchia 20-19 (4-5, 7-5, 7-5, 2-4)
CLASSIFICHE
Girone B: Croazia e Grecia 6, Georgia e Slovenia 0
Girone D: Italia e Romania 6, Slovacchia e Turchia 0