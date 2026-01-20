Volley, Milano espugna Belgrado e ipoteca i quarti di Challenge Cup. Recine e Ichino spalleggiano Reggers

Milano ha sconfitto la Stella Rossa di Belgrado con un secco 3-0 (25-16; 25-23; 25-18) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione europea per importanza. I meneghini hanno rispettato il pronostico all’Ustanova Sportski Centar della capitale serba, liquidando i padroni di casa con dei perentori allunghi nella fase centrale dei tre set e chiudendo i conti in appena 66 minuti di gioco.

I ragazzi di coach Roberto Piazza hanno così ipotecato la qualificazione ai quarti di finale: per passare il turno e proseguire l’avventura continentale basterà conquistare due set nel confronto di ritorno in programma settimana prossima nel capoluogo lombardo, in caso di improbabile sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. All’orizzonte un probabile testa a testa con i polacchi del Norwid Czestochowa, ampiamente favoriti contro gli spagnoli del Conqueridor Valencia.

Prestazione straripante dell’opposto Ferre Reggers, che ha messo a segno 20 punti (2 muri, 2 ace, 76% in attacco), in doppia cifra anche gli schiacciatori Francesco Recine (12 punti, 76% in ricezione e 46% in fase offensiva) e Tommaso Ichino (11 punti, 4 muri, 41% in attacco), da annotare anche i nove punti (2 muri) del centrale Edoardo Caneschi, affiancato in reparto da Nemanja Masulovic (5) sotto la regia di Fernando Kreling. Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Ahmed Omar (8), Milan Krstic (7) e Aleksandar Bosnjak (7).