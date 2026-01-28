Dove vedere in tv Sinner-Djokovic, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

La semifinale della parte bassa del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2026 di tennis metterà di fronte, venerdì 30 gennaio, l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 2, ed il serbo Novak Djokovic, numero 4 del mondo.

Il match si giocherà certamente sulla Rod Laver Arena, ma l’ordine di gioco verrà svelato soltanto domani: l’incontro della sessione diurna andrà in scena non prima delle 4.30 ora italiana, mentre quello previsto nella serale si terrà non prima delle 9.30 ora italiana. Dato che Sinner è Djokovic hanno un giorno in meno di riposo rispetto ad Alcaraz e Zverev, è verosimile che l’azzurro ed il serbo giochino la seconda semifinale.

La diretta tv del match delle semifinali tra Sinner e Djokovic degli Australian Open 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su Nove, mentre la diretta streaming sarà disponibile in streaming gratuito su nove.tv ed in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale dell’incontro sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Venerdì 30 gennaio

Rod Laver Arena

Semifinali singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 2) – Novak Djokovic (Serbia, 4)

Possibili slot orari:

Sessione diurna – Non prima delle 4.30 ora italiana

Sessione serale – Non prima delle 9.30 ora italiana

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Nove.

Diretta streaming: in streaming gratuito su nove.tv, in abbonamento su Eurosport 1 HD, discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.