Jannik Sinner liquida Shelton senza patemi e accede in semifinale agli Australian Open!

Jannik Sinner stacca il biglietto per la semifinale degli Australian Open. Per la nona volta consecutiva l’altoatesino supera l’americano Ben Shelton, vincendo con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 dopo due ore e ventitré minuti di gioco. Ancora una volta il numero due del mondo non ha concesso un set allo statunitense, che è sembrato non avere quasi armi contro Jannik, che è sempre stato veramente in controllo per tutto l’incontro. Adesso per Sinner ci sarà la semifinale con Novak Djokovic, che oggi ha sfruttato davvero un colpo di fortuna enorme, visto che Lorenzo Musetti si è ritirato nel corso del terzo set dopo che era comodamente avanti per due set a zero.

Sinner ha chiuso con cinque ace, mentre sono stati otto quelli dell’americano, che ha commesso anche tre doppi falli contro i due dell’azzurro. Jannik ha vinto il 78% dei punti quando ha servito la prima ed il 65% con la seconda, colpo che ha fatto spesso la differenza nel match. Sinner ha messo a segno 33 vincenti contro i 31 dell’avversario, mentre sono stati 34 gli errori non forzati di Shelton contro i 16 dell’italiano.

Shelton prova a partire forte e si procura una palla break, ma Sinner piazza proprio in questo frangente la prima di servizio, che finora gli era mancata in tutto il primo game. Nel quarto gioco Sinner comincia a mettere grande pressione in risposta e si procura quattro palle break: sulle prime tre ci sono anche i meriti di Shelton, ma sulla quarta il dritto tradisce l’americano. Da quel momento il set è in totale discesa per il numero due del mondo, con l’americano invece agli straordinari anche nel sesto gioco dove annulla due palle break. Sinner tiene sempre a zero i suoi turni di servizio e va a chiudere la prima frazione sul 6-3.

Il break per Sinner arriva ancora nelle fasi iniziali e nel terzo game strappa il servizio all’americano dopo uno scambio in cui è molto attento e che porta all’errore l’americano. Shelton prova a reagire immediatamente e si procura tre palle del controbreak, ma non le sfrutta, mancando soprattutto le prime due con due risposte in rete davvero banali. Non ci sono più scossoni nel set, perchè Sinner tiene comodamente i suoi turni di servizio e si porta così a chiudere il secondo set in suo favore per 6-4.

Dopo alcuni game che vanno via velocemente, nel quinto gioco del terzo Sinner si porta sul 15-40. Shelton, però, è davvero bravissimo e con grande coraggio riesce ad annullarle, chiudendo un game importante per lui con un’ottima smorzata. Si prosegue seguendo l’andamento dei turni di servizio e si arriva nel nono game, quando Sinner si porta sullo 0-40. Sulla seconda palla break Shelton commette doppio fallo e praticamente cala il sipario sul match. Sinner non lascia scampo all’americano e chiude sul 6-4, conquistando l’accesso alla semifinale.