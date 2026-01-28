Tennis
Lorenzo Musetti era ad un passo dalla top3. Ma può restare nei primi 5 del ranking anche dopo gli Australian Open
Il ritiro nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis impedisce all’azzurro Lorenzo Musetti di superare il serbo Novak Djokovic al terzo posto virtuale del ranking ATP, con l’italiano costretto a rinviare anche il sorpasso ai danni del tedesco Alexander Zverev, ritrovandosi nuovamente in quinta piazza, così come accaduto alla vigilia del torneo.
L’azzurro, infatti, al termine del torneo di Melbourne, scarterà nell’aggiornamento di lunedì 2 febbraio i 100 punti conquistati lo scorso anno, ma con i quarti di finale ne ha ottenuti 400. Musetti con un successo su Djokovic, invece, avrebbe tenuto sicuramente alle spalle il serbo, costringendo Zverev ad andare in finale o Shelton a vincere il torneo per superarlo in classifica.
Proprio la presenza nel torneo dello statunitense Ben Shelton non dà ancora la matematica certezza a Lorenzo Musetti di restare al quinto posto al termine degli Australian Open: il nordamericano potrebbe scavalcare l’azzurro ed andare al quinto posto approdando in finale. Shelton, infatti, raggiungerebbe quota 4500, ma per riuscirci dovrà battere, nell’ordine, Jannik Sinner ed il serbo Novak Djokovic.
RANKING ATP LIVE AL 26 GENNAIO
1 Alcaraz Carlos 12450
2 Sinner Jannik 9900
3 Djokovic Novak 4780
4 Zverev Alexander 4605
5 Musetti Lorenzo 4405 (eliminato)
6 De Minaur Alex 4080 (eliminato)
7 Fritz Taylor 3940 (eliminato)
8 Auger-Aliassime Felix 3725 (eliminato)
9 Shelton Ben 3600
10 Bublik Alexander 3235 (eliminato)