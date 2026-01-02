Dove vedere in tv Macerata-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Sabato 3 gennaio (ore 18.00) si giocherà Macerata-Milano, incontro valido per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver battuto Conegliano nel big match di sabato scorso in campionato e aver perso contro Novara nei quarti di finale della Coppa Italia, le meneghine si rimetteranno in gioco e cercheranno di rialzare la testa al Fontescodella. Le ragazze di coach Stefano Lavarini partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare attente alla fame di punti delle padrone di casa.

L’opposto Paola Egonu avrà il compito di guidare la Numia (attualmente quinta in classifica generale), venendo spalleggiata in particolar modo delle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva sotto la regia di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic. A guidare Macerata, reduce dalla vittoria in trasferta sul campo di Perugia e ora nona in graduatoria, saranno in particolar modo Suvi Kokkonen, Clara Decortes, Alessia Mazzon e Nicole Piomboni

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Macerata-Milano, incontro valido per la diciottesima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV per gli abbonati, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO MACERATA-MILANO VOLLEY

Sabato 3 gennaio

Ore 18.00 Cbf Balducci Hr Macerata vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA MACERATA-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.