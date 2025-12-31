Alessandro Michieletto miglior pallavolista al mondo nel 2025! L’incoronazione di Volleyball World e gli italiani in classifica

Alessandro Michieletto è stato grande protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo alla conquista dei Mondiali di volley maschile. L’Italia ha trionfato a Manila (Filippine) al termine di una splendida cavalcata, svoltata dopo il ko rimediato contro il Belgio nella fase a gironi e culminata con il successo contro la Polonia in semifinale e l’affermazione contro la Bulgaria nell’atto conclusivo, riuscendo così a confermarsi sul trono iridato.

Lo schiacciatore ha fatto più volte la differenza, fornendo un impeccabile contributo in ricezione e offrendo grande sostanza in fase offensiva: un martello completo e a tutto tondo, che ha garantito continuità e solidità al gruppo guidato dal CT Fefé De Giorgi e che è stato anche premiato come MVP della rassegna iridata. Oggi è arrivata un’altra bella soddisfazione di fine anno, dopo aver chiuso il girone d’andata di Superlega al comando e aver contribuito alla qualificazione di Trento alla Final Four di Coppa Italia.

Volleyball World, portale collegato alla FIVB (la Federazione Internazionale), ha incoronato Alessandro Michieletto come miglior pallavolista al mondo per il 2025: a inserirlo in vetta alla speciale classifica è stato il social team della testata nata da tempo da una partnership tra FIVB e CVC Capital Partners. L’attaccante di Trento ha preceduto un altro schiacciatore: il bulgaro Aleksandar Nikolov, formidabile durante i Mondiali e attualmente in forza a Civitanova.

Al terzo posto troviamo Simone Giannelli, il capitano della nostra Nazionale che ha alzato al cielo il trofeo dei Mondiali per ben due volte consecutive. Alle spalle del palleggiatore di Perugia c’è spazio per il centrale polacco Jakub Kochanowski, per lo schiacciatore polacco Wilfredo Leon e per il regista bulgaro Simeon Nikolov. Un altro italiano figura nella top-10: il libero Fabio Balaso, eccellente settimo davanti al centrale bulgaro Aleks Grozdanov, allo sloveno Jan Kozamernik e al ceco Patrick Indra.

CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATORE VOLLEYBALL WORLD 2025

1. Alessandro Michieletto (Italia)

2. Aleksandar Nikolov (Bulgaria)

3. Simone Giannelli (Italia)

4. Jakub Kochanowski (Polonia)

5. Wilfredo Leon (Polonia)

6. Simeon Nikolov (Bulgaria)

7. Fabio Balaso (Italia)

8. Aleks Grozdanov (Bulgaria)

9. Jan Kozamernik (Slovenia)

10. Patrick Inda (Cechia)