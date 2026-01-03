LIVE Macerata-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta marchigiana ostica per Egonu e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della partita di Volley femminile fra Macerata e Milano. Il match, valido come diciottesimo turno della massima serie italiana, vedrà di fronte due squadre con cilindrata ed obiettivi diversi, ma la vittoria di Milano è tutt’altro che scontata. La squadra di coach Lavarini viene dall’impegno aggiuntivo di Coppa Italia e non è raro assistere a grandi sorprese nel campionato italiano, anche grazie ad un livello medio decisamente alto.

Milano vive una fase della stagione altalenante; una settimana fa la grande vittoria contro Conegliano in campionato, pochi giorni dopo però la cocente sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro Novara. Le meneghine si rimetteranno in gioco e cercheranno di rialzare la testa al Fontescodella, contro Macerata. Le ragazze di coach Stefano Lavarini partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare attente alla fame di punti delle padrone di casa, none in classifica.

L’opposto Paola Egonu avrà, come sempre, il compito di guidare la Numia Vero Volley, contro Macerata. Ma l’attacco delle lombarde non può contare solo sulla prestazione dell’azzurra, fondamentali allora saranno le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva. In regia ci sarà Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic.

L’Helvia Recina Macerata arriva alla sfida contro Milano dopo un’importantissima vittoria in trasferta contro Perugia. La squadra di coach Lionetti è nona in classifica con 7 punti di margine proprio sulla squadra umbra, che al momento sarebbe la prima delle retrocesse. Sarà fondamentale continuare a fare punti per evitare sorprese spiacevoli, ma soprattutto per continuare la corsa playoff, al momento distante una sola lunghezza. A guidare Macerata saranno in particolar modo le tre top scorer della squadra marchigiana in questa stagione: l’opposta Clara Decortes, la schiacciatrice Suvi Kokkonen e la centrale Alessia Mazzon.

La partita fra Macerata e Milano, diciottesimo turno di Serie A1 Femminile, prenderà il via alle 18.00 al palazzetto dello sport di Macerata Fontescodella. OA Sport vi propone la Diretta Live in tempo reale con aggiornamenti costanti e cronaca punto per punto! Buon divertimento!