Calendario Europei volley femminile 2026: programma, orari, tv, streaming

Gli Europei 2026 di volley femminile si disputeranno dal 21 agosto al 6 settembre: le ventiquattro squadre partecipanti sono state suddivise in quattro raggruppamenti, le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. La rassegna continentale verrà organizzata da quattro Paesi, che si suddivideranno un gruppo a testa: la Pool A sarà protagonista a Istanbul (Turchia), la Pool B andrà in scena a Brno (Cechia), la Pool C animerà Baku (Azerbaijan) e la Pool D regalerà spettacolo a Göteborg (Svezia). Gli ottavi e i quarti di finale si giocheranno poi tra Turchia e Cechia, mentre le semifinali e gli atti conclusivi si svolgeranno in terra anatolica.

L’Italia si presenterà all’appuntamento per completare la Tripla Corona: dopo aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e aver vinto i Mondiali un mese fa, le ragazze del CT Julio Velasco proveranno a tornare sul tetto continentale e a conquistare anche il pass per i Giochi di Los Angeles 2028, garantito esclusivamente alla vincitrice della competizione. Le azzurre giocheranno a Göteborg, in un girone non così banale: la Svezia padrona di casa potrà contare sul talento della fenomenale Isabelle Haak, mentre la Francia è in enorme ascesa come ha dimostrato durante l’ultima rassegna iridata. Croazia, Slovacchia e Montenegro sono invece ampiamente inferiori a livello tecnico.

La Turchia difenderà il titolo di fronte al proprio pubblico, in una Pool A che prevede due incroci decisamente probanti contro la Polonia e la Germania. Melissa Vargas e compagne, guidate in panchina da Daniele Santarelli, dovranno prestare la massima attenzione contro le biancorosse di coach Stefano Lavarini e alle arrembanti tedesche, da prendere con le pinze l’emergente Slovenia, mentre Lettonia e Ungheria non incutono timori. La Serbia spera di recuperare la migliore Tijana Boskovic, intanto il sorteggio è stato ottimo: la Bulgaria potrebbe creare qualche grattacapo, ma Cechia (padrona di casa a Brno), Austria, Ucraina e Grecia erano tra le avversarie più gradite. Paesi Bassi e Belgio dovrebbero contendersi il primo posto nella Pool C, partendo favorite rispetto ad Azerbaijan, Portogallo, Romania e Spagna.

L’Italia sarà chiamata a un torneo con la valigia: giocherà gli ottavi e i quarti di finale a Brno (Cechia), la Pool D si incrocerà con la Pool B (la prima contro la quarta e la seconda contro la terza), dunque ai quarti potrebbero esserci degli incontri replay con alcune sfide dei gironi. Possibile un quarto di finale contro la Serbia (non se le due squadre chiuderanno la fase a gironi nella stessa posizione). In caso di qualificazione in semifinale si dovrà volare a Istanbul, dove la Turchia attenderà in una possibile rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Mondiali. Di seguito il calendario degli Europei 2026 di volley femminile.

GIRONI EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

POOL A (a Istanbul, Turchia)

Turchia, Lettonia, Polonia, Germania, Slovenia, Ungheria

POOL B (a Brno, Cechia)

Cechia, Austria, Serbia, Ucraina, Bulgaria, Grecia

POOL C (a Baku, Azerbaijan)

Azerbaijan, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Romania, Spagna

POOL D (a Göteborg, Svezia)

Svezia, Montenegro, Italia, Francia, Slovacchia, Croazia

ACCOPPIAMENTI FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

OTTAVI DI FINALE

Ottavo 1: A1 vs C4

Ottavo 2: A2 vs C3

Ottavo 3: A3 vs C2

Ottavo 4: A4 vs C1

Ottavo 5: B1 vs D4

Ottavo 6: B2 vs D3

Ottavo 7: B3 vs D2

Ottavo 8: B4 vs D1

QUARTI DI FINALE

Quarto 1: Vincente Ottavo 1 vs Vincente Ottavo 4

Quarto 2: Vincente Ottavo 2 vs Vincente Ottavo 3

Quarto 3: Vincente Ottavo 5 vs Vincente Ottavo 8

Quarto 4: Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 7

SEMIFINALI:

Semifinale 1: Vincente Quarto 1 vs Vincente Quarto 4

Semifinale 2: Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 3

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY FEMMINILE 2026

Venerdì 21 agosto

13.00 Francia vs Slovacchia (a Göteborg)

14.00 Austria vs Serbia (a Brno)

16.00 Azerbaijan vs Portogallo (a Baku)

16.00 Italia vs Croazia (a Göteborg)

17.00 Bulgaria vs Ucraina (a Brno)

17.00 Turchia vs Lettonia (a Istanbul)

19.00 Svezia vs Montenegro (a Göteborg)

20.00 Cechia vs Grecia (a Brno)

Sabato 22 agosto

12.30 Belgio vs Spagna (a Baku)

14.00 Germania vs Slovenia (a Istanbul)

15.00 Italia vs Montenegro (a Göteborg)

15.30 Romania vs Paesi Bassi (a Baku)

16.00 Ucraina vs Grecia (a Brno)

17.00 Ungheria vs Polonia (a Istanbul)

18.00 Slovacchia vs Svezia (a Göteborg)

19.00 Austria vs Cechia (a Brno)

Domenica 23 agosto

12.30 Portogallo vs Belgio (a Baku)

14.00 Lettonia vs Germania (a Istanbul)

15.00 Francia vs Croazia (a Göteborg)

15.30 Spagna vs Azerbaijan (a Baku)

16.00 Grecia vs Bulgaria (a Brno)

17.00 Slovenia vs Turchia (a Istanbul)

18.00 Italia vs Svezia (a Göteborg)

19.00 Cechia vs Serbia (a Brno)

Lunedì 24 agosto

12.30 Paesi Bassi vs Portogallo (a Baku)

14.00 Polonia vs Lettonia (a Istanbul)

15.30 Azerbaijan vs Romania (a Baku)

16.00 Ucraina vs Austria (a Brno)

16.00 Croazia vs Slovacchia (a Göteborg)

17.00 Turchia vs Ungheria (a Istanbul)

19.00 Serbia vs Bulgaria (a Brno)

19.00 Montenegro vs Francia (a Göteborg)

Martedì 25 agosto

12.30 Romania vs Belgio (a Baku)

14.00 Ungheria vs Germania (a Istanbul)

15.30 Paesi Bassi vs Spagna (a Baku)

16.00 Italia vs Slovacchia (a Göteborg)

16.00 Grecia vs Austria (a Brno)

17.00 Polonia vs Slovenia (a Istanbul)

19.00 Cechia vs Ucraina (a Brno)

19.00 Svezia vs Croazia (a Göteborg)

Mercoledì 26 agosto

12.30 Spagna vs Portogallo (a Baku)

14.00 Slovenia vs Lettonia (a Istanbul)

15.30 Belgio vs Azerbaijan (a Baku)

16.00 Italia vs Francia (a Göteborg)

16.00 Austria vs Bulgaria (a Brno)

17.00 Germania vs Turchia (a Istanbul)

19.00 Serbia vs Grecia (a Brno)

19.00 Svezia vs Montenegro (a Göteborg)

Giovedì 27 agosto

12.30 Paesi Bassi vs Belgio (a Baku)

14.00 Polonia vs Germania (a Istanbul)

15.30 Portogallo vs Romania (a Baku)

16.00 Croazia vs Montenegro (a Göteborg)

16.00 Ucraina vs Serbia (a Brno)

17.00 Lettonia vs Ungheria (a Istanbul)

19.00 Svezia vs Francia (a Göteborg)

19.00 Cechia vs Bulgaria (a Brno)

Venerdì 28 agosto

12.30 Spagna vs Romania (a Baku)

14.00 Slovenia vs Ungheria (a Istanbul)

15.30 Azerbaijan vs Paesi Bassi (a Baku)

17.00 Turchia vs Polonia (a Istanbul)

Domenica 30 agosto e Lunedì 31 agosto

Ottavi di finale (a Brno), due partite per giorno tra le seguenti in orari da definire

Ottavo di finale 5: Prima gruppo B vs Quarta gruppo D

Ottavo di finale 6: Prima gruppo D vs Quarta gruppo D

Ottavo di finale 7: Seconda gruppo B vs Terza gruppo D

Ottavo di finale 8: Seconda gruppo D vs Terza gruppo B

Lunedì 31 agosto e Martedì 1° settembre

Ottavi di finale (a Istanbul), due partite per giorno tra le seguenti in orari da definire

Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Quarta gruppo C

Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Quarta gruppo A

Ottavo di finale 3: Seconda gruppo A vs Terza gruppo C

Ottavo di finale 4: Seconda gruppo C vs Terza gruppo A

Mercoledì 2 settembre

Quarti di finale (a Brno), orari da definire

Quarto di finale 3: Vincente Ottavo di finale 5 vs Vincente Ottavo di finale 8

Quarto di finale 4: Vincente Ottavo di finale 6 vs Vincente Ottavo di finale 7

Giovedì 3 settembre

Quarti di finale (a Torino), orari da definire

Quarto di finale 1: Vincente Ottavo di finale 1 vs Vincente Ottavo di finale 4

Quarto di finale 2: Vincente Ottavo di finale 2 vs Vincente Ottavo di finale 3

Sabato 5 settembre

Semifinali (a Istanbul), orari da definire

Semifinale 1: Vincente Quarto di finale 1 vs Vincente Quarto di finale 4

Semifinale 2: Vincente Quarto di finale 2 vs Vincente Quarto di finale 3

Domenica 6 settembre

Finali (a Istanbul), orari da definire

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY 2026: DOVE VEDERLI IN TV

Diretta tv: tutte le partite dell’Italia, le finali e altri incontri da definire sui canali Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: tutte le partite dell’Italia, le finali e altri incontri da definire su Rai Play; tutte le partite su VBTV, per gli abbonati. Potrebbero aggiungersi ulteriori proposte.