Dove vedere in tv la Superlega di volley 2026 oggi: orari partite 18 gennaio, programma, streaming

La 17ª giornata di Superlega maschile chiude una settimana densissima di impegni, segnata dal turno infrasettimanale che ha confermato gerarchie ma ha anche regalato qualche scossone, su tutti il ko di Trento sul campo di una Modena sempre più convincente. Il programma domenicale propone sei partite di grande interesse, con due big match che catalizzano l’attenzione generale e una serie di incroci cruciali sia in ottica playoff sia nella corsa salvezza.

I riflettori sono puntati sull’Eurosuole Forum, dove Cucine Lube Civitanova ospita la capolista Sir Susa Vim Perugia. I marchigiani arrivano all’appuntamento dopo una settimana impeccabile: prima il netto 3-0 su Padova, poi il successo altrettanto secco nel derby di Grottazzolina. Risultati che hanno portato la squadra di Medei a quota 31 punti, certificando una crescita evidente nella continuità di gioco e nella gestione dei finali di set. Di fronte ci sarà una Perugia solida e regolare, prima con 41 punti, capace di imporsi 3-1 su Modena in un match ad alta intensità e di controllare senza affanni la trasferta di Cuneo. Per la Lube è un esame di maturità, per la Sir un test di spessore contro una rivale in forte ascesa.

Altro confronto di grande richiamo è quello della BTS Arena tra Itas Trentino e Allianz Milano. I campioni d’Italia, terzi con 36 punti, arrivano da due stop consecutivi che hanno interrotto una lunghissima striscia vincente: il tie-break perso in casa con Verona e il 3-1 subito a Modena hanno evidenziato qualche passaggio a vuoto soprattutto al servizio. Milano, settima a quota 26, alterna buone prestazioni a cali improvvisi: dopo il 3-1 su Cisterna è arrivato il pesante ko interno contro Piacenza. La trasferta trentina dirà molto sulle reali ambizioni dei lombardi.

A Piacenza, la Gas Sales Bluenergy Piacenza ospita Yuasa Battery Grottazzolina. I biancorossi, quinti con 32 punti, vivono un momento brillante, certificato dai successi netti su Monza e Milano. Per Grottazzolina, ultima con 4 punti, il compito appare proibitivo dopo due sconfitte pesanti che hanno confermato le difficoltà contro le big. Equilibrio e tensione salvezza alla Kioene Arena tra Sonepar Padova e Cisterna Volley, divise da una sola lunghezza. Padova arriva da due ko consecutivi, Cisterna ha mostrato segnali alterni ma sa di giocarsi una fetta importante della stagione. Chiude il quadro la sfida dell’OpiquadArena tra Vero Volley Monza e Valsa Group Modena. I brianzoli cercano riscatto dopo due sconfitte, mentre Modena, quarta con 34 punti, è rilanciata dal prestigioso successo interno contro Trento e guarda con rinnovata ambizione alle posizioni di vertice.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di domenica 18 gennaio della 16ma giornata della Superlega maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI

Domenica 18 gennaio

Ore 17.00 – Itas Trentino vs Allianz Milano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 18.00 – Cucine Lube Civitanova vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaiSport Hd e streaming su VBTV e Rai Play

Ore 18.00 – Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Yuasa Battery Grottazzolina – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Sonepar Padova vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 19.00 – Vero Volley Monza vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su DAZN e VBTV