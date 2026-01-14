Volley, Trento crolla a Modena. Perugia al comando in Superlega, Verona continua a sognare

Stasera si sono disputate cinque partite valide per la 16ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia si è imposta a Cuneo per 3-0 e si conferma al comando della classifica, con due punti di vantaggio su Verona e cinque lunghezze di margine nei confronti di Trento. Il palleggiatore Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Wassim Ben Tara (15 punti) e lo schiacciatore Kamil Semeniuk (13 punti) contro il sestetto piemontese guidato da Nathan Feral (20 punti) e Ivan Zaytsev (7).

La favola di Verona continua: secondo posto a due punti dai Block Devils dopo il 3-0 rifilato a Padova sotto l’impulso di Rok Mozic (17 punti), Darlan Souza (10) e Francesco Sani (9), mentre la stella Noumory Keita ha giocato solo alcuni scambi nel secondo set contro la formazione guidata da Veljko Masulovic (12) e Andrea Truocchio (6). Secondo stop consecutivo per Trento: dopo aver perso al tie-break contro Verona, i Campioni d’Italia sono scivolati al PalaPanini di Modena e vedono scappare via i Block Devils.

Gli attaccanti Theo Faure (17 punti), Alessandro Michieletto (12) e Jordi Ramon (10) non sono bastati contro il sestetto guidato da Paul Buchegger (18) e Luca Porro (15). Piacenza ha vinto lo scontro diretto con Milano, imponendosi in trasferta per 3-0 e difendendo il quinto posto in classifica generale. Terza affermazione consecutiva per i Lupi, trascinati dal bomber Alessandro Bovolenta (13 punti) e dagli schiacciatori José Gutierrez (16) ed Efe Mandiraci (11) contro i meneghini guidati da Francesco Recine e Ferre Reggers (9 punti a testa).

Civitanova sta cercando di tornare a carburare: sconfitto per 3-0 il fanalino di coda Grottazzolina, seconda affermazione di fila in Superlega e sesto posto in graduatoria a una lunghezza di distacco da Piacenza. A guidare la Lube è stato il sempre più formidabile schiacciatore Aleksandar Nikolov (18 punti, 6 muri), affiancato di banda da Mattia Bottolo (9 punti) e con il valido supporto di Eric Loeppky, Giovanni Gargiulo e Wout D’heer (7 marcature a testa).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Rana Verona vs Sonepar Padova 3-0 (25-18; 25-21; 25-23)

Allianz Milano vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 0-3 (23-25; 20-25; 17-25)

Valsa Group Modena vs Itas Trentino 3-1 (25-17; 19-25; 25-21; 25-21)

Yuasa Battery Grottazzolina vs Cucine Lube Civitanova 0-3 (20-25; 18-25; 17-25)

MA Acqua San Bernardo Cuneo vs Sir Susa Scai Perugia 0-3 (27-29; 23-25; 22-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 41 punti, Verona 39, Trento 36, Modena 34, Piacenza 32, Civitanova 31, Milano 26, Monza 12*, Cuneo 12, Padova 11, Cisterna 7*, Grottazzolina 4. *= 1 partita in meno.