Dove vedere in tv la Champions League di calcio 2026 oggi: orari 20 gennaio, programma, streaming

Dopo diverse settimane di pausa, la Champions League 2025-2026 è pronta a tornare in scena: in rampa di lancio c’è la prima parte del 7° turno della “Fase campionato” del torneo, con match delicati e dal peso specifico fondamentale pensando allo sviluppo del torneo fra qualificazione diretta alla fase successiva, playoff e momenti di eliminazione.

Oggi, martedì 20 gennaio, saranno 9 le partite che andranno in scena: si parte addirittura alle 16.30, poi passare all’anticipo delle 18.45 e successivamente alla serata con le gare delle 21.00. Inter e Napoli sul palcoscenico continentale con due partite profondamente diverse, anche se accomunate dalla ricerca importante di punti: i nerazzurri ospiteranno a San Siro l’Arsenal, capoclassifica della Premier League, mentre i partenopei saranno di scena nella fredda Danimarca per duellare contro il Copenaghen.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming delle 9 partite di questo martedì 20 gennaio valevoli per la settima giornata della League Phase di Champions League fra tv e streaming.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI 20 GENNAIO

Martedì 20 gennaio

16.30 Kairat-Bruges – Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

18.45 Bodo/Glimt-Manchester City – Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Diretta Gol Champions League – Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Inter-Arsenal – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Copenhagen-Napoli – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Real Madrid-Monaco – Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Sporting-PSG – Sky Sport Mix, Sky Sport 255 e in streaming su NOW e Sky Gos

21.00 Tottenham-Borussia Dortmund – Sky Sport 256 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen – Sky Sport 257 e in streaming su NOW e Sky Go

21.00 Villarreal-Ajax – Sky Sport 258 e in streaming su NOW e Sky Go

21.30 Bodo/Glimt-Manchester City – In differita in chiaro su CIELO e in streaming su cielotv.it