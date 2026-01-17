Calcio in lutto, è morto Rocco Commisso: il presidente della Fiorentina aveva 76 anni

Una brutta notizia scuote il mondo del calcio. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è morto all’età di 76 anni. Nella stagione complicata che sta vivendo la Viola, arriva dagli Stati Uniti un vero e proprio colpo al cuore. Nato a Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria il 25 novembre 1949, Commisso era emigrato negli USA, all’inizio in Pennsylvania, con la madre e le due sorelle nel 1961 per raggiungere il padre falegname.

Poi poco dopo si era trasferito a New York. Laureato in Ingegneria alla Columbia University anche grazie a una borsa di studio ottenuta come calciatore, dopo diverse attività imprenditoriali nel 2017 aveva acquistato le quote di maggioranza della squadra di calcio New York Cosmos e nel 2019 aveva deciso di accettare la sfida del club gigliato.

Con il club toscano ha cercato di vincere trofei, sfiorati più volte con due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Nell’ultima estate aveva investito oltre 92 milioni di euro sul mercato, nel tentativo di regalare soddisfazioni ai tifosi nell’anno del centenario della squadra, prima di spegnersi mentre la compagine sta vivendo un’annata molto difficole come detto.

Indubbiamente, un segnale distintivo della gestione del manager italo-americano è stato quello del Viola Park, centro sportivo ideato come la “Casa della Fiorentina”, inaugurato nell’estate del 2024 e a simboleggiare la sua visione imprenditoriale.

“La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa. La famiglia desidera ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicino in questi momenti così delicati ed è certa che il ricordo e la memoria di Rocco rimarrà per sempre nei cuori delle tante persone che gli hanno voluto bene e che hanno passato momenti difficili e momenti bellissimi insieme a lui. Un pensiero grande in un momento così triste va a tutte le persone della Fiorentina, staff, giocatori, dipendenti, a tutti le persone che conoscevano Rocco, a tutto il popolo viola e soprattutto a tutti quei ragazzi e quelle ragazze che continueranno a portare in Italia e nel mondo i colori viola e il ricordo del nostro Rocco. Ci manchi e ci mancherai sempre“, si legge nella nota della società viola.