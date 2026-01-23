Dove vedere in tv Darderi-Khachanov, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Sabato 24 gennaio (dalle 00:30 italiane), Luciano Darderi affronterà nel terzo turno degli Australian Open 2026 il russo Karen Khachanov. Sul campo della KIA Arena a Melbourne, l’italo-argentino giocherà contro un rivale d’esperienza e consistente, bravo soprattutto a interpretare la superficie rapida australiana. Servirà una prestazione eccelsa al giocatore di origini sudamericane.

La vittoria contro l’argentino Sebastian Baez può aver dato fiducia a Luciano, costretto a fare i conti anche con fastidi di natura fisica, ricordando i problemi di stomaco nel primo turno contro il cileno Cristian Garin che l’hanno un po’ debilitato anche nel confronto successivo. Per questo, una condizione al 100% è prioritaria per giocarsi il pass per gli ottavi.

La partita Darderi-Khachanov, così come tutti gli incontri degli Australian Open 2026, non sarà visibile in chiaro in tv. La copertura streaming è affidata a Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, disponibili in esclusiva streaming sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max, che offrono la visione di tutti i campi del torneo.

Il match sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN, TIM Vision e Prime Video Channels, che includono i canali Eurosport nel loro pacchetto. Come sempre, OA Sport seguirà l’incontro con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neanche un punto del match dell’italo-argentino che disputerà contro Khachanov agli Australian Open 2026.

DARDERI-KHACHANOV AUSTRALIAN OPEN 2026

Sabato 24 gennaio (orari italiani)

KIA ARENA

Sessione diurna – dalle 00:30 – Inizio anticipato a causa delle alte temperature

Singolare maschile • Terzo turno

K. Khachanov (15) vs L. Darderi (22)

Sessione diurna – non prima delle 02:00

Singolare femminile • Terzo turno

L. Noskova (13) vs X. Wang

A seguire

Incontro da definire (TBA)

Sessione serale – non prima delle 08:00

Singolare maschile • Terzo turno

J. Mensik (16) vs E. Quinn

PROGRAMMA DARDERI-KHACHANOV AUSTRALIAN OPEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; Discovery+, HBO Max, DAZN, Tim Vision e Prime Video Channels

Diretta testuale: OA Sport