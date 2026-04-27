LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: scoglio durissimo ed esame di spessore

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LA DIRETTA LIVE CI COBOLLI-VALLEJO (5° MATCH DALLE 11.00)

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e l’argentino Francisco Cerundolo, valido per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid.

Il classe 2002 italo-argentino, numero 18 del seeding e 22 del mondo, è atteso da una sfida molto dura contro il ventisettenne di Buenos Aires, numero 16 del seeding e 20 del mondo, che nel 2026 lo ha già sconfitto nella finale dell’ATP 250 della capitale argentina. I due giocatori si sono affrontati cinque volte nel corso della loro carriera, con Cerundolo vincitore in tre occasioni contro le due di Darderi.

Dopo il bye al primo turno l’azzurro, al secondo turno, ha superato Juan-Manuel Cerundolo, fratello minore proprio di Francisco, con un netto 6-1, 6-3 , mentre l’argentino ha battuto in due set, con il punteggio di 6-1, 7-5 il tedesco Yannick Hanfmann. Considerando la tenacia dei due tennisti, che sulla terra battuta hanno conquistato i loro migliori risultati della carriera, sarà un match dove entrambi lotteranno su ogni punto, senza esclusione di colpi. Il vincente di questo incontro, agli ottavi di finale, se la vedrà con uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime e il belga Alexander Blockx.

Questo match sarà il terzo in programma sul Campo 4, nella giornata di lunedì 27 aprile. Ad anticipare la sfida tra l’azzurro e l’argentino ci saranno due doppi, con la sfida tra Mariia Kozyreva/Miriam Skoch, opposte a Ellen Perez/Demi Schuurs, che inizierà alle ore 11.00. Successivamente toccherà alla coppia spagnola Pablo Llamas Ruiz/Benjamin Winter Lopez, che sfiderà Austin Ktajicek/Nikola Mektic. Darderi scenderà in campo non prima delle ore 15.00, per il sesto incontro della sua carriera contro il classe ’98 argentino.

OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Luciano Darderi e l’argentino Francisco Cerundolo valida per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid 2026: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!