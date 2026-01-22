Luciano Darderi: “Sono entrato in campo più tranquillo, avevo più ritmo sulla superficie”

Luciano Darderi, numero 22 del seeding, ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez nel secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis ed ai sedicesimi affronterà il numero 15, il russo Karen Khachanov: l’azzurro ha parlato in conferenza stampa dopo il successo odierno.

Il prossimo impegno: “Adesso abbiamo una dura partita con Khachanov, quindi adesso cerchiamo di riposare un attimo, comunque ogni giorno c’è sempre una partita, non c’è mai tempo per festeggiare, per riposare, quindi bisogna essere al massimo per questa partita di sabato, ci sarà anche molto caldo“.

La chiave del successo su Baez: “La chiave secondo me è stata l’attacco, quando abbiamo attaccato un po’ di più sul rovescio, lui è lì che è un po’ più solido, però alla fine dopo la seconda o la terza palla posso entrare e fare un po’ più male. Poi attaccare le sue seconde di servizio, che comunque sono il suo punto debole, diciamo, poi stare lì anche in tutti i momenti importanti, quindi nel momento dei break sono stato aggressivo, sono stato coraggioso, quindi penso questa sia stata la chiave“.

Le differenze col primo match del torneo: “Sono partito bene e nel secondo c’è stato un momento che potevo fare perché i miei break, ma lui è stato più bravo di me nei primi tre game. Penso che mentalmente sono entrato in maniera diversa della prima partita, un po’ più tranquillo, già avevo vinto una partita, avevo più ritmo sulla superficie“.

Il gioco per mettere in difficoltà Khachanov: “Secondo me il gioco aggressivo, dal servizio al diritto al rovescio, secondo me dovrò fare gioco in attacco e cercare di muoverlo. Secondo me lui è più forte in attacco che in difesa. Ancora non abbiamo parlato di come giocare, però penso possa fare il mio gioco, cercherò di fare del mio meglio, come faccio in tutte le partite, perché alla fine ho sempre un giocatore di fronte, però uno cerca di fare il massimo per poter arrivare all’obiettivo finale, che è quello di vincere“.

Sui prossimi tornei: “A febbraio mi riposo fino al 14, quando comincia Buenos Aires, dove ci saranno tanti italiani, Musetti, Berrettini, sono tutti nel giro sudamericano, quindi sarò accompagnato, poi dipende anche da come andranno Miami ed Indian Wells, speriamo bene, Marrakech e Montecarlo “.

