Lorenzo Musetti si schianta contro Lehecka a Madrid: miglior forma ancora tanto distante

Niente da fare per Lorenzo Musetti. Il toscano si arrende al ceco Jiri Lehecka (n. 14 del ranking) negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Sul campo Arantxa Sánchez, l’azzurro non riesce a contenere la maggiore potenza dell’avversario, perfettamente a proprio agio su una terra rossa veloce, ideale per il suo tennis da grande colpitore.

Non è un caso che, due anni fa, Lehecka avesse raggiunto le semifinali in questo torneo, fermandosi solo per un problema alla schiena che lo costrinse al ritiro nel penultimo atto contro Felix Auger-Aliassime. Un infortunio che ne ha condizionato a lungo il rendimento. Musetti, dunque, alza bandiera bianca con il punteggio di 6-3 6-3 in un’ora e quindici minuti. Il ceco, già finalista al Masters 1000 di Miami in questa stagione (sconfitto da Jannik Sinner), affronterà ora Arthur Fils, fresco vincitore del torneo di Barcellona e reduce dal successo contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

L’andamento del primo set chiarisce subito le difficoltà dell’azzurro. Il servizio, poco incisivo, non sostiene il suo gioco e consente a Lehecka di comandare lo scambio, costringendo Musetti a muoversi continuamente da un lato all’altro del campo. Il break nel terzo game è la naturale conseguenza di questa dinamica. Nell’ottavo gioco, il classe 2002 italiano ha tre occasioni consecutive per il contro-break, ma non le sfrutta. Il contraccolpo è immediato: nel game successivo perde nuovamente la battuta, consegnando il parziale al ceco sul 6-3.

Nel secondo set Musetti prova ad alzare il livello di aggressività, costruendosi una palla break nel quinto game. Tuttavia, il servizio continua a fare la differenza: solido quello di Lehecka, fragile quello dell’azzurro, che cede ancora nell’ottavo gioco. Nei momenti chiave manca precisione al toscano, mentre il ceco si dimostra lucido e concreto nel piazzare lo strappo decisivo, chiudendo con un altro 6-3.

Le statistiche fotografano con chiarezza l’origine delle difficoltà di Musetti: appena il 23% di punti vinti con la seconda di servizio, contro il 67% dell’avversario. Netto anche il divario nel rapporto vincenti/errori gratuiti, con Lehecka in positivo (22/13) e l’azzurro in negativo (13/19). Numeri che spiegano, meglio di ogni altra analisi, l’esito del match.