Dakar 2026, Zala si aggiudica la settima frazione tra i camion. Van Den Brink rimane in testa alla generale

Dopo la giornata di riposo di ieri, la 48esima edizione della Dakar è oggi proseguita con l’interessante settima tappa. I piloti hanno disputato ben 459 chilometri di speciali, con partenza da Riyadh ed arrivo a Wadi Ad Dawasir. La grande frazioni e le difficoltà del deserto hanno nuovamente modificato la classifica della “corsa più difficile del mondo”. Andiamo a scoprire i risultati di oggi dei camion.

La settima tappa è stata conquistata dal lituano Vaidotas Zala (Nordis Team De Rooy, con Fiuza e Van Grol) che ha preso il comando delle operazioni dal chilometro 295, resistendo fino alla fine alla rimonta degli avversari. Dietro di lui, con 1’23” di ritardo, il team tutto ceco guidato da Ales Loprais (Instrade Loprais Team De Rooy FPT), vincitore della sesta frazione.

Terza piazza per un altro dei favoriti, il ceco Martin Macik (MM Technology) che paga un ritardo dalla vetta di 4’58”. Non perfetta la frazione del leader della generale Mitchel Van Den Brink (Eurol Rallysport) che si è dovuto fermare per 12 minuti al chilometro 339 per un problema, perdendo il suo vantaggio e chiudendo in quinta piazza (+13’17”). L’olandese, nonostante il contrattempo, continua a guidare la classifica generale con un vantaggio di 27’05” da Macik e 33’02” da Zala.