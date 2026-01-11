Dakar 2026, Luciano Benavides si aggiudica la settima frazione. Daniel Sanders sempre in vetta alla generale

Luciano Benavides si è aggiudicato la settima frazione della Dakar edizione 2026. Lo stage odierno portava la carovana da Riyadh a Wadi-Ad-Dawasir con un chilometraggio notevole: 418 chilometri di trasferimento e ben 459 di prove speciali. Una tappa che presentava diverse insidie e cambi di scenario e che, di conseguenza, ha portato a distacchi importanti.

La tappa è andata all’argentino Luciano Benavides (Red Bull KTM Factory Racing) che completa il suo sforzo con il tempo complessivo di 4 ore e 56 secondi. Alle sue spalle lo spagnolo Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) a 4:47, mentre è terzo il francese Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) a 4:57. Centra la quarta posizione l’australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) a 5:35, in quinta troviamo lo statunitense Skyler Howes (Monster Energy Honda HRC) con un distacco di 6:46 dalla vetta, mentre in sesta si classifica il sudafricano Michael Docherty (Bas World KTM Team) a 7:38.

Settima posizione per lo spagnolo Tosha (Monster Energy Honda HRC) a 8:45, quindi ottava per il il pilota del Botswana, Ross Branch (Hero Motorsports Team Rally) a 8:37. Nona posizione per il cileno Ignacio “Nacho” Cornejo (Hero Motorsports Team Rally) a 9:10, infine completa la top10 lo statunitense Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC) a 9:15.

A questo punto la classifica generale vede al comando Daniel Sanders con un margine di vantaggio di 4:25 su Ricky Brabec e 4:40 su Luciano Benavides. Tosha Schareina, in quarta posizione, si trova già oltre il quarto d’ora di ritardo.