Rally
Dakar 2026: Lategan sbaglia, Ekstrom si prende di forza la settima tappa tra le auto
Termina con la vittoria a sorpresa di Mattias Ekstrom la settima tappa dedicata alla Dakar 2026 per ciò che concerne la categoria delle auto. Il pilota svedese è arrivato per primo dopo una special di 459 km partita dalla Capitale Riad e terminata in quel di Wadi Ad Dawasir.
Si è trattata di una vittoria quasi inaspettata per il nordico in forza alla Ford Racing ed affiancato da Bergkvist, capace di arrivare al traguardo fermando il cronometro a 3:44:433 rifilando +4:27 a Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing SA, con Palmeiro), seconda davanti a Mitch Guthrie (Ford Racing, con Walch), terzo con uno scarto di +4:55.
Sesto invece Sébastien Loeb (The Dacia Sandriders, con Boulanger), costretto ad accontentarsi di un ritardo di +5:27. Fuori dai 10 anche l’attuale leader della classifica generale Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders, con Larquin), solo undicesimo a +7:24. Giornata complicata anche per Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing, con Cummins), tredicesimo a +8:35 dopo aver avuto un momento di grande defaillace nell’ultimo tratto quando si trovava al comando, aprendo così il varco ad Ekatrom.
Nella classifica generale rimane stabile Al-Attiyah, adesso con un margine di 4:47 sul primo inseguitore Ekstrom, mentre Lategan è terzo a +7:21. Domani, lunedì 12 gennaio, si disputerà l’ottavo stage con partenza ed arrivo aWadi Ad Dawasir (481 km di speciale)