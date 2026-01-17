Dakar 2026, Huzink vince l’ultima tappa nei camion. Zala trionfa nella generale per la prima volta

Si è da poco conclusa l’ultima tappa dei camion valida per la 48esima edizione della Dakar. I protagonisti hanno infatti percorso oggi solo 105 chilometri di speciali, con partenza ed arrivo nella città di Yanbu, da dove è partita la kermesse. Dopo giorni di fatica e difficoltà si è così conclusa una delle corse più difficili del mondo. Andiamo a scoprire la classifica di tappa e quella generale.

La tredicesima frazione è stata conquistata dall’olandese Kay Huzink (Kuipers Jongbloed Hybrid) che ottiene la prima vittoria nel deserto concludendo la tappa con il tempo di 54’41”. Dietro di lui, con un ritardo di 1’14”, uno dei favoriti per la generale, l’olandese Mitchel Van Den Brink (Eurol RallySport). Completa il podio il ceco Ales Loprais (Loprais Team De Rooy FPT) che paga dalla testa 1’27”.

Vaidotas Zala, leader della generale, doveva conservare il vantaggio di 21’24” da Loprais per vincere la Dakar. Missione compiuta per il lituano che conclude la frazione finale al sesto posto (2’33”) e regala al suo paese la prima vittoria tra i camion. Il pilota del Nordis Team De Rooy FPT è riuscito ad anticipare nella classifica finale Loprais, secondo a 20’18” e Van Den Brink, terzo a 29’03”. Prima affermazione, come detto, alla Dakar per Zala che spodesta Martin Macik, vincitore delle due edizioni precedenti.