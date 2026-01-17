Dakar 2026, Nasser Al-Attiyah vince per la sesta volta tra le auto. Ultima frazione a Mattias Ekstroem

Nasser Al-Attiyah ha conquistato la Dakar 2026 per quanto riguarda le auto. Il 55enne qatariota ha, quindi, messo le mani sulla sesta vittoria nella “corsa più dura del mondo” dopo i trionfi nel 2011, 2015, 2019, 2022 e 2023, chiudendo con un dominio nettissimo. La Dakar 2026 si è conclusa con l’ultimo impegno, la frazione Yanbu-Yanbu che prevedeva 141 chilometro di trasferimento e soli 105 di prove speciali. In poche parole non c’era tempo e modo per ribaltare una classifica che appariva già ampiamente definita.

L’ultimo stage della Dakar 2026 ha visto il successo dello svedese Mattias Ekstroem (Ford Racing) con il tempo complessivo di 46 minuti e 14 secondi, con un margine di vantaggio di appena 8 secondi sul francese Sebastien Loeb (The Dacia Sandriders), mentre è terzo il sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) a 13.

Quarta posizione per il francese Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team) a 33 secondi, quinta per il sudafricano Brian Baragwanath (Century Racing Factory Team) mentre in sesta troviamo lo spagnolo Carlos Sainz Sr. (Ford Racing) a 45. Settima posizione per il portoghese Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing SA) a 53 secondi, quindi ottava per il ceco Martin Prokop (Orlen Jipocara Team) a 1:18, quindi nona per il sudafricano Saood Variawa (Toyota Gazoo Racing SA) a 1:23, mentre completa la top10 il brasiliano Lucas Moraes (The Dacia Sandriders) 2:03.

La classifica finale della 48a edizione della corsa che si è disputata tutta in Arabia Saudita ha visto Nasser Al-Attiyah trionfare con un margine di vantaggio di 9:42 su Nani Roma, mentre al terzo posto conclude Mattias Ekstroem a 14:33.