Dakar 2026 oggi: orari 11 gennaio, differita tv, percorso, streaming

Riparte la Dakar 2026! Dopo l’unico giorno di riposo della “corsa più dura del mondo”, è tempo di rimettersi in moto per la carovana che sta attraversando l’Arabia Saudita tra prove speciali, deserto, sabbia, rocce e insidie che, come sempre, si nascondono dietro ogni angolo. Preparatevi perché ci attende una frazione davvero fondamentale per l’intera corsa, una di quelle che non lascerà le cose come prima e le classifiche ne risentiranno.

Oggi, infatti, domenica 11 gennaio, andrà in scena la tappa che partirà da Riad e si concluderà a Wadi-al-Dawasir e che avrà una lunghezza importante di ben 876 chilometri, 462 dei quali di prove speciali e 414 di trasferimento. A livello di percorso non sarà uno dei più impossibili della corsa, ma i piloti dovranno fare estrema attenzione, soprattutto pensando al doversi rimettere in moto dopo una giornata di stop.

Come seguire la tappa in tv? La Dakar è trasmessa in tv su Sky Sport, che offrirà una sintesi quotidiana delle tappe in programma. Nell’occasione odierna alle ore 23.00 su Sky Sport Arena (204). Le migliori immagini delle varie giornate di gara saranno visibili anche in streaming su discovery+, Sky Go, NOW e sui canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar. OA Sport vi offrirà una DIRETTA LIVE testuale per ogni frazione della Maratona del deserto.

PROGRAMMA SETTIMA TAPPA DAKAR 2026 (orari italiani)

Domenica 11 gennaio

Ore 05.55 partenza moto

Ore 08.05 partenza auto

Ore 09.33 partenza camion

PROGRAMMA DAKAR 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Tv: sintesi su Sky Sport Arena (204) alle ore 23.00

Streaming: sintesi quotidiana su discovery+, SkyGO, NOW, canali ufficiali YouTube e Facebook di Rally Dakar.

Diretta Live testuale: OA Sport.