Cricket, l’Italia trova Inghilterra ed Indie Occidentali nella fase a gironi della Coppa del Mondo T20

Sono stati sorteggiati i gironi della Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, che si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo, alla quale si è qualificata l’Italia: gli azzurri sono stati inseriti nel Girone C con Bangladesh, Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali.

L’esordio dell’Italia avverrà lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta contro il Bangladesh, mentre nel secondo match gli azzurri giocheranno giovedì 12 febbraio alle 10.30 italiane contro il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai.

L’Italia tornerà a giocare gli ultimi due match della prima fase a gironi ancora allo stadio Eden Gardens di Calcutta: gli azzurri affronteranno l’Inghilterra martedì 16 febbraio alle ore 10.30 italiane, e le Indie Occidentali, venerdì 19 febbraio alle ore 6.30 italiane.

La Federazione Cricket Italiana, inoltre, ha reso nota la nomina di Wayne Madsen quale capitano della Nazionale per il torneo: nato a Durban, in Sudafrica, il 2 gennaio 1984, è cittadino italiano grazie alla nonna paterna Marilena Allais, originaria di Avigliana, in provincia di Torino.

CALENDARIO ITALIA COPPA DEL MONDO CRICKET T20 2026

Girone C

Lunedì 9 febbraio 2026

Italia-Bangladesh (Eden Gardens, Kolkata ore 06:30)

Giovedì 12 febbraio 2026

Italia-Nepal (Wankhede Stadium, Mumbai ore 10:30)

Martedì 16 febbraio 2026

Italia-Inghilterra (Eden Gardens, Kolkata ore 10:30)

Venerdì 19 febbraio 2026

Italia-Indie Occidentali (Eden Gardens, Kolkata ore 06:30)