Cricket, l’Italia giocherà tre amichevoli a Dubai in preparazione alla Coppa del Mondo T20

L’Italia e l’Irlanda si affronteranno in una tournée bilaterale, composta da tre amichevoli T20 International di cricket maschile, in programma al Sevens Stadium di Dubai tra il 23 ed il 26 gennaio 2026, in preparazione alla Coppa del Mondo, che scatterà a febbraio.

Tra le due Nazionali c’è un solo precedente in un match T20 ufficiale, andato in scena nel 2023 ad Edimburgo, in Scozia, in occasione del torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo 2024, in cui vinse l’Irlanda per 7 runs. Nel 2012, invece, ad Abu Dhabi, si era disputato un match non ufficiale, andato all’Irlanda per 2 wicket.

Dopo i tre match le due Nazionali da Dubai voleranno direttamente sui campi della Coppa del Mondo: l’Italia si recherà in India, dove sfiderà Bangladesh, Inghilterra, Indie Occidentali e Nepal nel Gruppo C, mentre l’Irlanda si sposterà in Sri Lanka, dove affronterà Australia, Sri Lanka, Zimbabwe ed Oman nel Gruppo B.

La presidente della FederCricket, Maria Lorena Haz Paz, ha commentato al sito federale: “Dalla vittoria sulla Scozia e dalla nostra storica qualificazione al primo Mondiale della storia, abbiamo lavorato senza sosta per garantire ai nostri giocatori un percorso di preparazione all’altezza dell’evento. In questa prospettiva, siamo estremamente soddisfatti della disponibilità e della collaborazione di Cricket Ireland, che ci ha permesso di costruire una tournée di altissimo livello. Questa serie ha un valore simbolico e sportivo enorme: sarà infatti la nostra prima trilogia bilaterale contro un Full Member dell’ICC. Affrontiamo queste tre gare con entusiasmo, consapevoli che rappresentano un ulteriore passo avanti nella crescita del cricket italiano. Speriamo che questo appuntamento possa rafforzare il sostegno alla nostra Nazionale in Italia e magari conquistare nuovi appassionati in tutto il mondo“.

Il direttore di Cricket Ireland, Richard Holdsworth, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che la Federazione Cricket Italiana abbia accettato di disputare questa tournée a Dubai. È fondamentale per il nostro gruppo misurarsi con incontri competitivi in vista del Mondiale, e queste tre partite rappresentano l’occasione ideale per adattarci alle condizioni climatiche, molto diverse da quelle dell’inverno irlandese. L’Italia arriva da una qualificazione straordinaria e ci aspettiamo una serie vibrante e combattuta. Ringraziamo il Sevens Stadium per la collaborazione e l’ospitalità nel rendere possibile questo appuntamento“.

CALENDARIO TOURNÉE DI DUBAI

23 gennaio 2026 – 1° T20I: Italia v Irlanda – Sevens Stadium, Dubai – ore 10:00

25 gennaio 2026 – 2° T20I: Italia v Irlanda – Sevens Stadium, Dubai – ore 10:00

26 gennaio 2026 – 3° T20I: Italia v Irlanda – Sevens Stadium, Dubai – ore 18:00