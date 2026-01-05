Coppa del Mondo sci alpino Zauchensee 2026: programma, orari, tv, streaming. Discesa e superG per le donne

I risultati maturati nel fine settimana di Kranjska Gora sono stati rapidamente archiviati perché è già tempo di guardare avanti. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista a Zauchensee per un’intensa quattro giorni di allenamenti e gare che culminerà con un doppio appuntamento dedicato alle discipline veloci. Sono infatti in programma la discesa di sabato 10 alle 11:30 e il Super G del giorno successivo, inizio previsto alle 12:00.

Due giorni di prove cronometrate precederanno la quarta libera stagionale e aiuteranno le atlete a studiare il tracciato, a individuare le traiettorie migliori e a completare il fondamentale lavoro sui materiali. Nella gara disputata in Val d’Isère lo scorso 20 dicembre l’austriaca Cornelia Huetter ha preceduto di 26 centesimi la tedesca Kira Weidle e di 35 l’eterna Lindsey Vonn.

Il giorno dopo Sofia Goggia ha conquistato il primo successo stagionale nel SuperG e ha riscattato con gli interessi la delusione per la gara del giorno precedente conclusa in ottava posizione dopo aver dominato per gran parte del tracciato. L’azzurra ha preceduto di 15 centesimi la neozelandese Alice Robinson e di 36 la fuoriclasse statunitense. L’atleta bergamasca, in questo primo scorcio di anno, punta a consolidare il suo stato di forma e a strappare la prima vittoria in discesa libera per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai momenti chiave dell’annata, le due gare olimpiche sull’Olimpia delle Tofane.

Laura Pirovano, fin qui autrice di un’ottima stagione, deve continuare il trend positivo e mettere nel mirino quel podio che la proietterebbe ulteriormente in alto riducendo le distanze dalle primissime. Continuità di rendimento deve essere la parola chiave anche per Elena Curtoni, reduce dal quarto posto ottenuto nell’ultimo SuperG.

Come seguire le diverse gare in tv? Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 e RaiSport + HD in base alle esigenze della programmazione, in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, NOW TV, DAZN. OA Sport proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO ZAUCHENSEE 2026

Giovedì 8 gennaio

Orario da stabilire Prima prova discesa libera femminile Zauchensee

Venerdì 9 gennaio

Orario da stabilire Seconda prova discesa femminile Zauchensee

Sabato 10 gennaio

Ore 11.30 Discesa libera femminile Zauchensee

Domenica 11 gennaio

Ore 12.00 SuperG femminile Zauchensee

PROGRAMMA ZAUCHENSEE 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 , RaiSport + HD in chiaro (in base alle esigenze di programmazione)

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport