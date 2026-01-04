Camille Rast ferma la striscia di Shiffrin a Kranjska Gora. Splende Della Mea, anche Peterlini in top10!

Camille Rast firma la doppietta a Kransjka Gora. Dopo la vittoria in gigante di ieri, l’elvetica se ne prende un’altra in slalom, forse ancora più bella ed importante, perchè riesce a battere Mikaela Shiffin al massimo livello, che perde così l’imbattibilità stagionale dopo cinque successi consecutivi. Una giornata decisamente positiva anche per la squadra italiana, visto che sono ben due le italiane a chiudere in Top-10, e non succedeva dal marzo 2017.

Davvero un duello meraviglioso quello tra Rast e Shiffrin, che hanno distanziato il resto del mondo di quasi due secondi. L’elvetica è stata bravissima a reggere la pressione anche dopo aver visto l’americana dare quel distacco al termine della seconda manche. Shiffrin paga una sbavatura all’inizio e poi soprattutto all’imbocco del ripido, dove Rast ha fatto la differenza, imponendosi poi con 14 centesimi di vantaggio sulla rivale.

La festa della Svizzera è completata anche dal podio di Wendy Holdener (+1.83), terza al traguardo, ma verrebbe da definirla “la prima delle altre”. Quarto posto per l’americana Paula Moltzan (+1.97), mentre quinta è l’austriaca Katharina Truppe (+2.20).

Miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo per una sempre più convincente Lara Della Mea. La nativa di Tarvisio è ormai entrata in una nuova dimensione e soprattutto ha trovato una fantastica continuità. Della Mea è sesta al traguardo (+2.35), recuperando anche una posizione rispetto alla prima manche.

Settima la lettone Dzenifera Germane (+2.56), che risale tre posti rispetto a metà gara. Ottava la tedesca Emma Aicher (+2.69), davanti alla svedese Anna Swenn Larsson (+3.01). Bellissimo decimo posto per Martina Peterlini (+3.09), che ritrova un piazzamento in Top-10 dopo una seconda manche in cui ha recuperato tre posizioni.

Una prova di squadra decisamente positiva per l’Italia, perchè oltre a Della Mea e Peterlini, c’è anche il diciottesimo posto di Giulia Valleriani, che festeggia i primi punti della carriera in Coppa del Mondo. Tra le trenta hanno chiuso anche Beatrice Sola (+5.30) ed Emilia Mondinelli (+5.50), rispettivamente ventiseiesima e ventisettesima.

Nella classifica di slalom Shiffrin comanda sempre con 580 punti e ha comunque già ipotecato la Coppa, con Rast seconda a 362 e Lara Colturi, oggi uscita, terza a 280. In quella generale c’è sempre Shiffrin in vetta con 823, e con Rast anche in questo caso alle sue spalle con 703. Terza Alice Robinson (484), davanti a Julia Scheib (460) e Sofia Goggia (428).