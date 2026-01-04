Lara Della Mea non migliora il pettorale nella WCSL di slalom: la situazione dopo Kranjska Gora

Al termine della gara odierna di Kranjska Gora, in Slovenia, è stata aggiornata la World Cup Starting List dello slalom speciale femminile, utile, nella Coppa del Mondo di sci alpino, per l’assegnazione dei pettorali di partenza.

L’ottima prestazione corale delle azzurre porta le due italiane presenti in top 30 a scalare posizioni e, sebbene non cambi per nessuna di loro il gruppo di merito, a migliorare sensibilmente il pettorale di partenza per la prossima gara, prevista in slalom a Flachau (Austria) il 13 gennaio.

Lara Della Mea era 24ma ed è salita al 21° posto: l’azzurra, che oggi è partita col 21, sfruttando le assenze per infortunio di 3 atlete che la precedono, dovrebbe avere in Austria il 18. Martina Peterlini, invece, era 28ma ed ora è 24ma: l’italiana oggi è scattata col 24, mentre a Flachau dovrebbe indossare il 21.

WCSL SLALOM FEMMINILE

1 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) 821

2 Camille Rast (Svizzera) 631

3 Wendy Holdener (Svizzera) 518

4 Lena Duerr (Germania) 434

5 Lara Colturi (Albania) 405

6 Katharina Liensberger (Austria) 375

7 Paula Moltzan (Stati Uniti) 364

8 Katharina Truppe (Austria) 354

9 Zrinka Ljutić (Croazia) 331

10 Anna Swenn Larsson (Svezia) 322

11 Emma Aicher (Germania) 251

12 Sara Hector (Svezia) 242

13 Melanie Meillard (Svizzera) 215

14 Cornelia Oehlund (Svezia) 171

15 Katharina Huber (Austria) 166

16 Petra Vlhova (Slovacchia) 158

17 Laurence St-Germain (Canada) 137

18 Marion Chevrier (Francia) 136

18 Andreja Slokar (Slovenia) 136

20 Dzenifera Germane (Lettonia) 135

21 Lara Della Mea (Italia) 126

22 Hanna Aronsson Elfman (Svezia) 105

23 Katharina Gallhuber (Austria) 100

24 Martina Peterlini (Italia) 91

25 Mina Fuerst Holtmann (Norvegia) 89

26 Eliane Christen (Svizzera) 87

27 Marie Lamure (Francia) 84

28 Neja Dvornik (Slovenia) 79

29 Lisa Hoerhager (Austria) 53

30 Ana Bucik Jogan (Slovenia) 48