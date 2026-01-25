Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Coppa del MondoSci AlpinoSport Invernali

Alex Vinatzer avrà un pettorale superiore al 15 alle Olimpiadi in slalom? Il rendimento non mente nella WCSL

Pubblicato

16 secondi fa

il

Per approfondire:
Alex Vinatzer
Vinatzer / Lapresse

La stagione di Alex Vinatzer in slalom è stata tutt’altro che esaltante: in tre occasioni non ha portato a termine la prima manche (Levi, Madonna di Campiglio, Kitzbuehel), ha faticato moltissimo tra Adelboden (17mo) e Wengen (13mo), le uniche top-10 sono arrivate prima di Natale con la decima piazza in Alta Badia e, soprattutto, il quarto posto in Val d’Isere (preceduto dal mesto 19mo riscontro cronometrico a Gurgl).

Escludendo lo squillo sulle nevi francesi, l’altoatesino non ha mai trovato la brillantezza auspicata tra i pali stretti, incappando spesso in errori e non trovando la continuità e la solidità necessarie per emergere in una disciplina tecnica, che tra l’altro comporta la disputa di due manche. I risultati non mentono e questo è il background con cui il nostro portacolori si presenterà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, salvo un colpo di coda nello slalom in notturna previsto a Schladming il prossimo 28 gennaio.

La Classica in Austria avrà un peso specifico sulla WCSL List, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza nelle varie gare di specialità. Al momento Alex Vinatzer staziona al 16mo posto con 180 punti e si trova alle spalle del francese Victor Muffat-Jeandet (195), mentre sono decisamente più lontani l’austriaco Fabio Gstrein (240), il francese Steven Amiez (255) e il belga Armand Marchant (258).

Il regolamento è il seguente: gli atleti tra il primo e il settimo posto beneficiano di un pettorale tra 1 e 7 (estratto a sorte), quelli tra l’ottava e la quindicesima posizione avranno in dote un numero tra 8 e 15 (sempre sorteggiato). Alex Vinatzer ha bisogno di un risultato di spessore a Schladming per cercare il sorpasso su Muffat-Jeandet e avere così la possibile di indossare un pettorale tra 8 e 15 ai Giochi.

In caso contrario, invece, partirà al di fuori dei migliori quindici: dopo il quindicesimo, determinato attraverso la combinata WCSL List-sorteggio, partono a seguire gli atleti con almeno 500 punti WCSL totali (ma nella top-30 della WCSL di specialità) e subito dopo si segue l’ordine della WCSL List di specialità fino alla trentesima posizione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità