Pagelle slalom Kitzbuehel 2026: Feller rinasce in casa, Pinheiro Braathen si veste di rosso. Male Vinatzer

PAGELLE SLALOM KITZBUEHEL 2026

Manuel Feller 9: forse la vittoria più bella della sua carriera, sicuramente la più emozionante come dimostrano le lacrime al traguardo dopo la certezza del primo posto. Non saliva sul gradino più alto del podio da quasi due anni e soprattutto non aveva mai vinto a Kitzbuehel. Adesso c’è un’altra gara casalinga a Schladming, ma sicuramente arriva con fiducia alla gara olimpica.

Loic Meillard 7,5: nella prima manche era stato vicino alla perfezione sui dossi che caratterizzano la pista di Kitzbuehel. Nella seconda è ancora molto pulito, ma senza esprimere troppa velocità. Alla fine si prende comunque il secondo posto ed un podio comunque importante e che mancava dallo scorso dicembre in Alta Badia.

Linus Strasser 7,5: il podio mancava da quasi due anni per il tedesco, che sembrava vivere una stagione di crisi ed in difficoltà. Rimonta ben sette posizioni nella seconda manche e si va a prendere un terzo posto che lo rilancia. Attenzione anche a Bormio, dove si presenta tra gli outsider di lusso.

Lucas Pinheiro Braathen 7: torna a vestire il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Anche lui rimonta sette posizioni proprio come Strasser, ma manca il podio per appena 4 centesimi. Si consola comunque con la vetta della graduatoria di slalom, ma la concorrenza è veramente elevata.

Eduard Hallberg 6: ha sicuramente grande talento ed un potenziale enorme, però è ancora un po’ troppo incostante, soprattutto quando chiude la prima manche nelle posizioni di vertice. Era secondo e alla fine chiude quinto, ma è comunque sempre lì tra i migliori.

Clement Noel 5,5 e Paco Rassat 5: il giudizio è lo stesso ed il voto cambia e peggiora perchè il secondo ha perso cinque posizioni nella seconda manche. Per entrambi decisamente un’occasione persa in chiave classifica di slalom.

Tommaso Sala 5: il ventunesimo posto non può assolutamente soddisfarlo. Rimane l’unico azzurro capace di qualificarsi per la seconda manche, ma non è mai riuscito in questa stagione a vivere davvero una gara da protagonista, nonostante in slalom ci sia lo spazio davvero per tutti.

Atle Lie McGrath 4: un errore gravissimo l’uscita nella prima manche. Si tratta del terzo zero in stagione, che cancellano le due vittorie. Così è molto ma molto difficile provare a vincere la coppa di slalom.

Alex Vinatzer 4: non ci siamo. Serviva una reazione dopo alcune gare davvero deludenti e soprattutto con la possibilità di migliorare il pettorale di partenza per la gara olimpica. Esce malamente nel finale di prima manche, ma comunque il distacco era abbastanza elevato e lontano dalle posizioni che contano.