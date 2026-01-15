Combinata nordica, Oberhof pronta ad accogliere anche il settore femminile, ‘aumentando l’offerta’

La Coppa del Mondo di combinata nordica femminile si appresta a scoprire un contesto inedito. Il fine settimana del 17 e 18 gennaio coincide difatti con la tappa di Oberhof, località tedesca sinora sconosciuta al massimo circuito dedicato alle ragazze. D’altronde, si compete in un luogo rientrato nel giro delle prove di primo livello dopo tempo immemore.

In passato, il borgo situato proprio nel cuore della Selva di Turingia era uno dei luoghi di riferimento per gli sport invernali nell’oggi defunta Germania Est. In particolare, la rivalità interna con Altenberg era feroce, soprattutto per quanto concerneva bob e slittino. I tempi sono cambiati e la sparizione della DDR ha modificato radicalmente geografia e peso specifico dei vari comprensori.

Oberhof, che alla combinata nordica ha dato tanto, nel XXI secolo ha legato il suo nome soprattutto al biathlon e agli sport del budello. In questi ambiti, sono sovente stati organizzati appuntamenti di grido. Oltre alle tappe di Coppa del Mondo, si sono tenute svariate edizioni dei Mondiali. In questo 2026, si amplia l’offerta, per così dire.

Si competerà sul Rennsteigschanze, il trampolino piccolo del complesso del Kanzlersgrund. Il punto HS è fissato a 100 metri ed è un impianto utilizzato nei circuiti minori. L’ultima ristrutturazione risale a poco più di una decina di anni orsono. Ci troviamo, dunque, di fronte a una struttura all’avanguardia. Si vedrà quali saranno i valori da essa partoriti e quale sarà l’esito delle due gundersen in programma.